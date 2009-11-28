حفظ سقف تولید نفت اوپک/ 10 کشور غیر عضو در نشست اوپک

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری یکصد و پنجاه و پنجمین نشست وزیران نفت عضو سازمان اوپک در اول دی ماه امسال (22 دسامبر 2009 میلادی) در "روآندآ" آنگولا، گفت: پیش از برگزاری نشست اصلی، کمیته وزارتی نظارت بر بازار به ریاست سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران 30 آذر ماه امسال برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در نشست آینده اعضای اوپک از 10 کشور غیر عضو برای حضور در این نشست دعوت به عمل آمده است، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط عرضه و تقاضای جهانی نفت خام به گونه ای است که به نظر می رسد در صورت تداوم شرایط موجود سقف تولید نفت سازمان اوپک در نشست آتی تغییر نکند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اشاره به اینکه بررسی وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت در 6 ماه آینده حاکی از آن است که تقاضای نفت افزایش قابل توجهی نمی یابد، تصریح کرد: از این رو افزایش سقف تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت موجب افزایش فشار بر روی قیمتهای نفت خام در بازار خواهد شد.

خطیبی تاکید کرد: از این رو افزایش تولید نفت هیچگونه توجیه کارشناسی نداشته و ادامه تولید فعلی مناسب ترین گزینه است.

افزایش حجم ذخیره سازی های نفت در کشورهای صنعتی

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت ذخیره سازی نفت خام در کشورهای مختلف دنیا توضیح داد: ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی هم اکنون یکی از مشکلات بازارهای جهانی است به طوری که افزایش حجم ذخیره سازی ها مانع افزایش بهای نفت می شود.

خطیبی با بیان اینکه میزان حجم ذخیره سازی سوختهای حرارتی همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان افزایش قابل توجه ای داشته است، بیان کرد: همزمان با افزایش تقاضای فصلی در زمستان، مصرف سوخت حرارتی افزایش می یابد و باید سطح ذخیره سازی کاهش یابد.

به گفته نماینده ایران در هیئت عامل سازمان اوپک افزایش حجم ذخیره سازی سوختهای حرارتی موجب افزایش فشار به قیمت های نفت خام می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حجم ذخیره سازی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) به 60 تا 61 روز رسیده است، بیان کرد: این در حالی است که باید حجم ذخیره سازی های کشورهای صنعتی حدود 52 تا 53 روز باشد.