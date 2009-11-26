به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در حاشیه همایش حماسه ماندگار سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در نشستی خبری و در پاسخ به این سئوال که مهمترین نقش بسیج در بازدارندگی و مقابله با تهدیدات نرم چیست اظهار داشت: ما تصورمان همیشه از بسیج این بوده که باید با تهدیدات سخت و نیمه سخت و برخوردهای فیزیکی مقابله کند در حالی که اینطور نیست.

وی با بیان اینکه ابعاد تهدیدات نرم بسیار گسترده تر از تهدید نظامی است تصریح کرد: هدف دشمن در تهدید نرم گرفتن باورها، اعتقادات و ذهنیات افراد است که گستره آن هم بسیار وسیع است.

جعفری با اشاره به اینکه با تدبیر مقام معظم رهبری بسیج را صرفا نظامی نمی دانیم گفت: بخش اندکی از بسیج نظامی است و بخش عظیم تر آن غیر نظامی است به طوری که بسیج در مباحث علمی و خدمت رسانی به محرومین و سازندگی هر قشری از بسیج می تواند به مردم خدمت کند که این امر وابسته به تخصص، توانمندی و صحنه ای است که یک بسیجی در آن فعالیت می کند.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر هر اقدامی که برای حفظ انقلاب در زمینه غیرنظامی نیاز است در گستره فعالیت بسیج محسوب می شود عنوان کرد: هر قشر خاصی از بسیج باید مسئولیت خود را در برابر تهدیدات نرم بشناسد و به ایفای نقش بپردازد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چشم انداز آینده بسیج را چگونه می بینید گفت: حضرت امام(ره) در گذشته بسیج را تحت عنوان بسیج 20 میلیونی نام نهادند اما مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بسیج را بسیج دهها میلیونی و یا مجموعه ای چند ده میلیونی نامیده‌اند زیرا دامنه فعالیت بسیج نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است و تعریف فعلی از بسیج با تعریف گذشته آن متفاوت است.

سردار جعفری با تاکید بر اینکه بین بسیج نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل هستیم گفت: محور اصلی را برای بسیج فعالیتهای غیرنظامی می دانیم و به نظر می رسد که در آینده یک جمعیت فراگیرتری را نسبت به قبل داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به این سئوال که هدف از همایش حماسه ماندگار سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ چیست عنوان کرد: این همایش به مناسبت سالروز 5 آذر که سالگرد فرمان تاریخی حضرت امام (ره) است هر سال و در همه شهرها با تجمع بسیجیان برگزار می شود. این مراسم تجدید میثاق بسیجیان با انقلاب اسلامی و آرمانهای والای امام راحل است.

جعفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه جدید بسیج چه خواهد بود عنوان کرد: با توجه به اینکه در دهه پیشرفت و عدالت قرار گرفته ایم و جهاد علمی و خدمت رسانی به مردم شعار بسیج است این جهاد علمی برای کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر به حساب می آید و نیروهای انقلاب باید آن را با یک حرکت جهادی دنبال کنند.

فرمانده سپاه در پایان گفت: حضور بسیج در برقراری عدالت در سراسر کشور و کمک به دولت دهم بسیار موثر خواهد بود که امیدواریم آثار جهاد علمی و خدمت رسانی به محرومین قبل از اتمام این دهه محقق شود.

مردم حاضر در مراسم شعارهایی نظیر "این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده" سر می دادند.

عباس جدیدی قهرمان کشتی ایران و جهان و یوسف کرمی قهرمان تکواندو و از اعضای بسیج ورزشکاران همچنین همسر یک شهید دوران دفاع مقدس در این همایش سخنرانی کردند.