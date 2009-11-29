1500 کرجی به طور رایگان عضو کتابخانه های عمومی شدند

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طی هفته کتاب چندین هزار نفر از نمایشگاه استانی کتاب "یاد یار مهربان" در کرج بازدید کردند.

وی افزود: در این راستا تنها در پنج روز اول این نمایشگاه بیش از 60 میلیون تومان کتاب به فروش رفت که این امر ناشی از علاقه وافر و مثال زدنی مردم کرج به کتاب و کتابخوانی است.

این مسئول به حضور مولفان و نویسندگان مطرح کشور از جمله احمد دهقان، محمدرضا بایرامی و محمدجواد جزینی اشاره و اعلام کرد: در پایان نمایشگاه کتاب از این افراد با اهدای هدیه و لوح قدردانی شد.

عسگری بیان داشت: قیمت و تخفیفهای ارائه شده در این نمایشگاه نسبت به سایر نمایشگاه ها در شهرهای مختلف بسیار مناسب بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به یکی از بخشهای جالب این نمایشگاه عنوان کرد: در این نمایشگاه علاقمندان می توانستند چهره به چهره با برخی از نویسندگان و منتقدان ادبی روبرو شده و از نقطه نظرات آنها درباره کتاب و داستان بهره مند شوند.

وی با اشاره به پرباری این نمایشگاه برای کودکان ادامه داد: در این نمایشگاه کودکان علاوه بر کتاب می توانستند پازل و یا نرم افزارهای داستانی را تهیه کنند و در کنار آن با گریمهای جذاب کودکانه، لباسهای محلی را بپوشند تا خاطره یک روز با کتاب در ذهنشان ماندگار شود.

این مسئول یادآور شد: ارائه سایر محصولات فرهنگی همانند نرم افزارهای گوناگون از جمله نرم افزارهای مربوط به لغت نامه از دیگر مزایای این نمایشگاه بود که مورد استقبال اکثر بازدیدکنندگان قرار گرفت.

عسگری متذکر شد: معرفی کتب گوناگون در این نمایشگاه و آشنا ساختن مردم با نویسندگان، شاعران و داستان نویسان در این نمایشگاه حرکتی نو بود که با همکاری انجمن نویسندگان کرج شکل گرفت و تا حدی توانست دغدغه آشنا نبودن مردم کرج با آثار خواندنی این نویسندگان را که برخی از آنها حتی در سطح جهانی سرآمد و مطرح بودند را برطرف کند.

رئیس اداره ارشاد کرج بیان داشت: هدف اصلی و نهایی از برگزاری این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و وارد کردن این کالای فرهنگی به سبد خرید خانواده ها است.