دستاوردهای اصلی بسیج بعد از دوران دفاع مقدس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، سردار محمدعلی الله‌ دادی عصر پنج شنبه در گردهمایی بسیجیان استان یزد در ورزشگاه شهید نصیری اظهار داشت: به همت نیروهای مخلص بسیج بود که روستاهای کشور آباد شد، مدارس بسیاری زیباسازی و بهسازی شد، آب شرب در اختیار بسیاری از مردم روستاها قرار گرفت، مناطق جنگ‌ زده بازسازی شد و هزاران خدمات دیگر نیز از سوی بسیج سازندگی به انقلاب اسلامی ایران ارائه شد.

وی تاکید کرد: نقش بسیج به این اقدامات نیز خلاصه نشد و امروز بسیج و بسیجی در عرصه نبرد نرم دشمن ایستادگی کرده و به بیدارسازی و روشنگری جوانان پرداخته است.

الله دادی برگزاری صدها کلاس آموزشی در ایام مختلف سال برای بصیرت ‌بخشی دینی و سیاسی به جوانان این مرز و بوم را از دیگر دستاوردهای بسیج دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 30 درصد مردم استان یزد بسیجی هستند، خاطرنشان کرد: بسیج در استان یزد نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است که از مهمترین آن در روزهای اخیر می‌ توان به آبرسانی به روستاهای شهرستان بافق اشاره کرد.

استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: نخستین بسیجی کسی است که مصداق حدیث منزلت و غدیر و محور مباهله و حدیث کسا است و این شخصیت کسی جز علی بن ابیطالب (ع) نیست.

محمدرضا فلاح‌ زاده تصریح کرد: بسیجی بودن مختص به سن و سال، زمان، مکان و میزان تحصیلات خاصی نیست، بسیجی بودن جنسیت نمی‌شناسد، به نحوی که در دوران دفاع مقدس شیرزنانی که از زینب کبری(س) درس ایمان، شجاعت و فداکاری گرفته بودند، دوشادوش مردان به مصاف دشمن رفتند و حماسه‌ ها آفریدند.

وی خاطرنشان کرد: بسیجیان بعد از دوران دفاع مقدس در عرصه سازندگی وارد شدند و در پروژه ‌های مختلف و عظیم از قبیل سدسازی، راه‌ سازی، عمران شهری و... نقش آفرینی کردند و با توکل به خدا، توسل به اهل بیت (ع) و اطاعت از ولی فقیه، روز به روز بر توان ایران اسلامی افزوده می‌ شود .

استاندار یزد ادامه داد: این کشور به خود می‌بالد که تمام مراحل طراحی و ساخت سلاح های سبک و سنگین به دست متخصصان داخلی صورت پذیرفته است.

وی گفت: دشمن بداند که اگر روزی دست به سوی ایران اسلامی دراز کند، ایران اسلامی با توانمندی ‌هایی که دارد مانع دخالت دشمنان می شود.