هنرستانهای کرج نیازمند انبارداران کارشناس و متخصص هستند

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اعلام کرد: در حال حاضر در هنرستانهای آموزش و پرورش کرج به خصوص ناحیه سه انباردار تحصصی وجود ندارد که برای پیگیری و تحویل وسایل اقدامات لازم را انجام دهد.

غلامرضا نجفی افزود: اکثر نیروهای موجود در این بخش در آستانه بازنشستگی هستند و در همین راستا باید هنرآموز متخصص انبارداری هنرستان به صورت نیروهای شرکتی جذب شود.

نجفی بیان داشت: همچنین حقوق این نیروها به مقدار نیروهای حق التدریس و رسمی نیست و به همین دلیل نیز ادامه حضور آنها برای فعالیت ضمانت ندارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه سه کرج عنوان کرد: در این زمینه این ناحیه نیاز به نیروهای رسمی و متخصص دارد که امید است در آینده ای نه چندان دور این نیروها در هنرستانهای کرج جذب شوند.

وی ادامه داد: در اکثر موارد دانش آموزان پسر رشته های برق و مکانیک و دانش آموزان دختر نیز رشته های کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و طراحی را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند.

این مسئول یادآور شد: در سال تحصیلی جاری 20 هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش دخترانه و پسرانه در این ناحیه فعال هستند.

کمبود اعتبارات، تجهیزات و نیروی انسانی اصلی ترین مشکل هنرستانهای کرج

همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در گفتگو با مهر اظهار داشت: اصلی ترین مشکل هنرستانهای کرج به خصوص در این ناحیه کمبود اعتبارات، تجهیزات و نیروی انسانی است.

اکبر حلیمی ادامه داد: با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای این ناحیه، مشکل جذب نیروی جدید هم اکنون به معضل تبدیل شده است.

وی با اشاره به وجود 20 هنرستان دخترانه و پسرانه کار و دانش و فنی و حرفه ای در این ناحیه خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای دانش آموزان برای تحصیل در هنرستانهای فنی و حرفه ای باید این مراکز نیز توسعه یابند.

این مسئول افزود: در مجموع اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج برای تجهیز و رسیدن به استاندارهای مطلوب در بخش هنرستانها به 10 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز و افزایش امکانات نیاز دارد.

در سال تحصیلی جاری 330 هزار دانش آموز دختر و پسر کرجی در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.