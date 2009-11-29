به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که مراحل فنی را پشت سرگذاشته و آماده نمایش است، ابتدا وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود و پس از آن از شبکه‌های تلویزیون روی آنتن می‌رود.

رقص در آتش" داستان دختری است که به مواد مخدر معتاد است. او اتفاقی با راننده‌ای آشنا می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند. احمد حاجی‌مرادی فیلمنامه "رقص در آتش" را نوشته و مهران نائل و پگاه خسروی بازیگران اصلی آن هستند.

سایر عوامل این فیلم 90 دقیقه‌ای عبارتند از تصویربردار: جواد موسوی، صدابردار: حمید سلیمانی، چهره‌پردازی: رحیم‌ مهدی‌خوانی، طراح صحنه ولباس: ایرج ملکی. تهیه‌کننده: م. زینال‌زاده و مهران رحمان‌پور.

محرم زینال زاده بازیگر فیلم‌های سینمایی‌ "بایسیکل‌ران"، "نون و گلدون"، "سلام سینما"، "ناصرالدین شاه آکتور سینما" و "روزی که زن شدم" کارگردانی فیلم‌های "مرد ناتمام"، "حسرت دیدار"، "آی پارا" و "مرد ناتمام" را در کارنامه دارد.