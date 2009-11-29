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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

"رقص در آتش" به شبکه نمایش خانگی می‌رود

"رقص در آتش" به شبکه نمایش خانگی می‌رود

فیلم تلویزیونی "رقص در آتش" به کارگردانی محرم زینال‌زاده وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که مراحل فنی را پشت سرگذاشته و آماده نمایش است، ابتدا وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود و پس از آن از شبکه‌های تلویزیون روی آنتن می‌رود.

رقص در آتش" داستان دختری است که به مواد مخدر معتاد است. او اتفاقی با راننده‌ای آشنا می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند. احمد حاجی‌مرادی فیلمنامه "رقص در آتش" را نوشته و مهران نائل و پگاه خسروی بازیگران اصلی آن هستند.

 سایر عوامل این فیلم 90 دقیقه‌ای عبارتند از تصویربردار: جواد موسوی، صدابردار: حمید سلیمانی، چهره‌پردازی: رحیم‌ مهدی‌خوانی، طراح صحنه ولباس: ایرج ملکی. تهیه‌کننده: م. زینال‌زاده و مهران رحمان‌پور.

محرم زینال زاده بازیگر فیلم‌های سینمایی‌ "بایسیکل‌ران"، "نون و گلدون"، "سلام سینما"، "ناصرالدین شاه آکتور سینما" و "روزی که زن شدم" کارگردانی فیلم‌های "مرد ناتمام"، "حسرت دیدار"، "آی پارا" و "مرد ناتمام" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 990954

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