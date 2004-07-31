  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۰۲

با شايعه اعزام ديكتاتور عراق به خارج از كشور بدليل كسالت عنوان گرديد:

صدام از بيماري پروستات رنج مي برد ولي قادر به حضور در دادگاه است

صدام از بيماري پروستات رنج مي برد ولي قادر به حضور در دادگاه است

وزير حقوق بشر عراق اعلام داشت: صدام رئيس جمهوري سابق عراق از بيماري مزمن پروستات رنج مي برداما معاينات اوليه هيچ علامتي از ابتلاي وي به سرطان را نشان نمي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بختيار امين وزيرحقوق بشرعراق درتماس تلفني با خبرگزاري فرانسه با اعلام اين مطلب اظهار داشت: به نظر مي رسد صدام توانايي شركت درجلسات محاكمه را داشته باشد وهيچ مشكل خاصي دراين زمينه وجود ندارد.

وي افزود:رئيس جمهوري سابق عراق به دليل بيماري پروستات تحت معالجه ومعاينه قرارگرفته است اما درمعاينه اوليه پزشكي هيچ علامتي كه نشان بدهد وي به بيماري سرطان مبتلا شده است، محرزنشد.

بختيارامين با تاكيد براينكه صدام  صد درصد به بيماري سرطان مبتلا نشده است ازملاقات روزشنبه گذشته خود وجمعي ازپزشكان ازديكتاتور 67 ساله سابق عراق خبر داد اما به جزييات بيشتردرباره اين ملاقات اشاره نكرد.

اين وزيرحقوق بشرعراق در پاسخ به اين سوال كه آيا صدام دردادگاه حاضر خواهد شد اظهارداشت: قطعا بله.

به گفته بختيارامين، صدام همچنين از بيماري چشم و فشارخون رنج مي برد و درزندان با وي خوب رفتار مي شود. درضمن وي دروضعيت مناسبي بسرمي برد وهيچ مشكل خاصي درزندان ندارد. 

 

کد مطلب 99096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها