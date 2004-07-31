صدام از بيماري پروستات رنج مي برد ولي قادر به حضور در دادگاه است

به گزارش خبرگزاري مهر، بختيار امين وزيرحقوق بشرعراق درتماس تلفني با خبرگزاري فرانسه با اعلام اين مطلب اظهار داشت: به نظر مي رسد صدام توانايي شركت درجلسات محاكمه را داشته باشد وهيچ مشكل خاصي دراين زمينه وجود ندارد.

وي افزود:رئيس جمهوري سابق عراق به دليل بيماري پروستات تحت معالجه ومعاينه قرارگرفته است اما درمعاينه اوليه پزشكي هيچ علامتي كه نشان بدهد وي به بيماري سرطان مبتلا شده است، محرزنشد.

بختيارامين با تاكيد براينكه صدام صد درصد به بيماري سرطان مبتلا نشده است ازملاقات روزشنبه گذشته خود وجمعي ازپزشكان ازديكتاتور 67 ساله سابق عراق خبر داد اما به جزييات بيشتردرباره اين ملاقات اشاره نكرد.

اين وزيرحقوق بشرعراق در پاسخ به اين سوال كه آيا صدام دردادگاه حاضر خواهد شد اظهارداشت: قطعا بله.

به گفته بختيارامين، صدام همچنين از بيماري چشم و فشارخون رنج مي برد و درزندان با وي خوب رفتار مي شود. درضمن وي دروضعيت مناسبي بسرمي برد وهيچ مشكل خاصي درزندان ندارد.