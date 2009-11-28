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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

"فهرست مقالات فارسی" به جلد هشتم رسید/ صاحبان نشریات همکاری کنند

"فهرست مقالات فارسی" به جلد هشتم رسید/ صاحبان نشریات همکاری کنند

جلد هفتم "فهرست مقالات فارسی" در حال حاضر روزهای پایانی چاپ را پشت سر می‌گذارد و جلد هشتم آن نیز شامل مقالات از سال 84 تاکنون در دست تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه علمی تدوین "فهرست مقالات فارسی" در حال حاضر مشغول تهیه مقالات چاپ شده از سال 84 تاکنون هستند که برای تهیه کاملترین فهرست، نویسندگان و صاحبان نشریات می‌توانند نسخه‌ای از مجلات خود را به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی ارسال کنند. 

بخش علمی این دائره‌المعارف که به گردآوری جلد هشتم یعنی مقالات چاپ شده از سال 1384 به بعد مشغول شده است، از دانشگاهها، مؤسسه‌ها و اداره‌های فرهنگ شهرستانها و بنیادهای همتراز آنها به‌طور کتبی درخواست کرده که به طور منظم یک شماره از هر نشریه و مجموعه خود را به این مرکز ارسال کنند تا از آنها برای فهرست‌نویسی مقالات استفاده شود.

جلد هفتم "فهرست مقالات فارسی" حاوی مشخصات بیست و سه هزار و هشتصد و ده مقالۀ مندرج در مجله‌ها و نشریه‌های سالهای 1377 تا پایان 1383 در 1500 صفحه چاپ شده و به زودی آماده توزیع می‌شود.

کد مطلب 990996

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