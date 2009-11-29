مقدس به خبرنگار مهر گفت: به دلیل این که قصه در فصل زمستان اتفاق می‌افتد، پیش‌تولید را با تاخیر شروع می‌کنیم و زمستان "ارتباط خانوادگی" را کلید می‌زنیم. گزینه‌هایی برای بازی در نقش‌های این فیلم داریم که هنوز حضور کسی در این پروژه قطعی نشده است.

این فیلم برداشتی از "داستان توکیو" است که بخشی از آن در تهران و 20 درصد آن در شهرستان فیلمبرداری می‌شود. فیلمنامه را افسانه منادی بر اساس طرحی از نادر مقدس و انوشه مرادی نوشته است.

نادر مقدس فیلم‌های سینمایی "شور عشق"، "رویای جوانی" و "ایستگاه بهشت" را کارگردانی کرده است.