تعدد سبك ها براي فدراسيون هم مفيد است هم مضر

حسن رباطي رييس جديد فدراسيون ورزشهاي رزمي با بيان مطلب فوق به خبرنگار "مهر" گفت: تعداد سبك هاي اين فدراسيون زياد است وبايد درجهت استاندارد سازي و بالا بردن سطح علمي و فني آنها برنامه ريزي كنيم تا اين سبك ها كه برخي ازآنها ريشه اي ايراني دارند به جايگاه واقعي خود برسند.

وي ادامه داد: ورزشكاران فراواني تحت پوشش سبك هاي مختلف فعاليت مي كنند ما براي ارتقا سطح حرفه اي و بهبود روند كيفي آنها نيازبه حمايت دستگاههاي مختلف، مطبوعات، صدا و سيما و كليه افراد كارشناس و فني داريم .

رباطي درمورد اينكه با تعدد سبك ها چگونه برخورد خواهيد كرد گفت: ابتدا بايد سبك ها ر قانونمند كرد. البته بايد گفت تعدد سبك ها ازيك سو موفقيتي بزرگ است چرا كه جوانان بيشماري را جذب خود نموده است و از طرف ديگر يك چالش براي فدراسيون است كه بايد براي آنها برنامه گسترده اي را طراحي كرد.