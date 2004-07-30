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۹ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

رييس جديد فدراسيون ورزشهاي رزمي در گفتگو با "مهر":

تعدد سبك ها براي فدراسيون هم مفيد است هم مضر

خانواده گسترده اي از جوانان را تحت پوشش داريم و با يك برنامه ريزي دقيق براي بهبود وضعيت آنها گام بر خواهيم داشت.

حسن رباطي رييس جديد فدراسيون ورزشهاي رزمي با بيان مطلب فوق به خبرنگار "مهر" گفت: تعداد سبك هاي اين فدراسيون زياد است وبايد درجهت استاندارد سازي و بالا بردن سطح علمي و فني آنها برنامه ريزي كنيم تا اين سبك ها كه برخي ازآنها ريشه اي ايراني دارند به جايگاه واقعي خود برسند.
وي ادامه داد: ورزشكاران فراواني تحت پوشش سبك هاي مختلف فعاليت مي كنند ما براي ارتقا سطح حرفه اي و بهبود روند كيفي آنها نيازبه حمايت  دستگاههاي مختلف، مطبوعات، صدا و سيما و كليه افراد كارشناس و فني داريم .
رباطي درمورد اينكه با تعدد سبك ها چگونه برخورد خواهيد كرد گفت: ابتدا بايد سبك ها ر قانونمند كرد.  البته بايد گفت تعدد سبك ها ازيك سو موفقيتي بزرگ است چرا كه جوانان بيشماري را جذب خود نموده است و از طرف ديگر يك چالش براي فدراسيون است كه بايد براي آنها برنامه گسترده اي را طراحي كرد.

کد مطلب 99106

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