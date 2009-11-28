استقرار تیم پزشکی در جده برای شناسایی حجاج مشکوک به آنفلوانزا

دکتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تیم پزشکی که هم اکنون در مکه هستند، وظیفه دارد با استقرار در فرودگاه جده نسبت به شناسایی حجاج مبتلا به بیماری آنفلوانزای نوع A اقدام کنند.

وزیر بهداشت چندی قبل اعلام کرده بود که بین 5 تا 8 درصد حجاج در بازگشت به کشور دچار بیماری آنفلوانزای نوع A خواهند شد.

به گفته سروش، این تیم پزشکی که شامل 30 نفر پزشک و متخصص عفونی است بعد از پایان مراسم عید قربان در فرودگاه جده مستقر شده و کار بیماریابی حجاج ایرانی در بازگشت به کشورمان را آغاز می کنند.

مدیر برنامه آنفلوانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت افزود: گروه اعزامی شامل 6 متخصص عفونی، 6 پزشک مدیریت بیماریها، 6 کارشناس آنفلوانزا، 10 کارشناس بهداشت محیط و دو نفر سرگروه است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به ابتلای حجاج به آنفلوانزای نوع A هشدار داده و عنوان داشته اند که ممکن است این افراد در بازگشت به کشور تا یک هفته بدون علامت بیماری باشند.

مدیر برنامه آنفلوانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت در خصوص نحوه شناسایی حجاج مبتلا به آنفلوانزای A در بازگشت به کشور اظهار داشت: فرمهایی تهیه شده که مشخصات بیماران توسط پزشکان در آنها درج می شود و سپس این فرمها به پایگاههای مراقبت مرزی در فرودگاههای کشور ارسال می شود.

سروش ادامه داد: کارشناسان مستقر در این پایگاهها نیز از طریق اطلاعات درج شده در فرمها و بر اساس وضعیت بیماران، اقدامات لازم از جمله نمونه گیری از بیمار و همچنین آموزشهای ضروری را انجام می دهند و چنانچه نیاز باشد که حاجی بستری شود به مراکز درمانی اعزام می شود.