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۸ آذر ۱۳۸۸، ۸:۳۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انسانی که از هوای نفس پیروی کند خود را به نابودی سوق داده است، هوای نفس انسان را از حق باز داشته، اندیشه عقلانی را ضایع می‌کند.

آیه روز:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَث ذَّلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ .

اگر مى‏خواستیم قدر او را به وسیله آن [آیات] بالا مى‏بردیم اما او به زمین [=دنیا] گرایید و از هواى نفس خود پیروى کرد از این رو داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله‏ور شوى زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنى [باز هم] زبان از کام برآورد این مثل آن گروهى است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [براى آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند .

سوره اعراف، آیه 176

حدیث امروز:

امام باقر (ع):

جاهِد هَوَاکَ کَمَا تُجاهِدُ عَدُوَّکَی.

با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنیی

جهاد با نفس، ح 304

کد مطلب 991078

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