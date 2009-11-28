تعیین اولویتهای پژوهشی/ سرآمدی در علم بهترین راه مقابله با تهدیدات

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در هم اندیشی تخصصی دانشمندان برای تدوین اسناد فناوریهای راهبردی تدوین اسناد فناوری قطعا نیاز به هم اندیشی و رایزنی با خبرگان و صاحب نظران دارد، گفت: دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح آسیای جنوب غربی و صعود به جایگاه دوم منطقه در پایان برنامه پنجم به ویژه از طریق برنامه ریزی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در زمینه تحقیقات و فناوری و اهتمام در جهت دستیابی و توسعه فناوری های نو، همچون نانو فناوری، زیست فناوری، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، هسته ای، زیست محیطی و انرژی های نو در زمره اهداف و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی تعیین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی کشور در مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با تهیه و تدوین سند راهبردی جامع نظام تحقیقاتی و پژوهشی کشور با لحاظ قیود نیازمندی های صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی و اجرایی را از اولویت های وزارت علوم دانست.

وزیر علوم اظهار داشت: دولت های نهم و دهم با استقرار چرخش مدیریتی نخبگان، پیشرفت های محسوسی را در عرصه علم و فناوری و استفاده بومی از علوم فراهم کرده اند.

وی گفت: با توجه به اینکه فناوری و تبدیل علم به ثروت و تجاری سازی آن می تواند یکی از ارکان تولید ثروت ملی قرار گیرد و بر روند رشد خلاقیت اثر مثبت بگذارد بر انجام مطالعات منسجم و یکپارچه در سطح کشور و جهان با هدف شناسایی موضوعات بکر علمی در زمینه هایی همچون فناوری نانو، انرژی های نو، بیوتکنولوژی و امثال آن به ویژه بر ارائه سند راهبردی ملی با تعیین اولویت های قابل دسترسی تاکید شده است تا کشور ما بتواند با تکیه بر سرمایه های مادی و انسانی خود در علوم مذکور قطعیت و محوریت جهانی پیدا کند.

دانشجو با بیان اینکه کشور ما با امکانات، ظرفیت ها و استعدادهای درخشانی که دارد شایستگی نیل به جایگاه رفیع خود در منطقه و جهان را داراست، گفت: دین و آئین ما نیز با دعوت به تکمیل علوم و تجهیز فنون، وظیفه دینمداری را در حوزه علم و فن به خوبی مشخص کرده است.

وی گفت: بهترین نوع مواجهه جامعه اسلامی با دشمنان آمادگی در مقابل تهدیدات آنها از طریق سرآمدی در علوم و فنون است.