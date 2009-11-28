به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره فیلمنامه فیلمهای سینمایی "محاکمه در خیابان"، "صداها"، "خانه روشن" و "کتاب قانون" نقد و تحلیل شدهاند و گفتگوهایی مفصل با سعید عقیقی فیلمنامهنویس "صداها" و مهران کاشانی نویسنده فیلمنامه "خانه روشن" انجام شده است.
معرفی فیلمنامههای "کاپیتالیسم: یک داستان عاشقانه"، "جایی که وحشیها هستند"، "آملیا" و "مری و مکس" و گفتگو با فیلمنامهنویسان فیلم "جایی که وحشیها هستند" از بخشهای دیگر این شماره است. گفتگو با مایکل مور چهره جنجالی سینمای مستند آمریکا یکی دیگر از مطالب شماره تازه این ماهنامه ویژه فیلمنامهنویسی است.
گفتگویی با محمدعلی فارسی درباره مستند "رستاخیز" و مطلبی تحلیلی با نام "حکایت سنت و تجدد در گذر روزگارنو" درباره علی حاتمی و آثارش را هم میتوانید در شماره 56 ماهنامه فیلمنگار بخوانید. ماهنامه فیلمنگار آذرماه 128 صفحه و قیمت آن 1000 تومان است.
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