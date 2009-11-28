به گزارش خبرنگار مهر، ویلیام شیمل 57 ساله که در عرصه اپرای بریتانیا نامی معتبر و شناخته‌شده به شمار می‌رود، درباره تجربه بازی در فیلم سینمایی "رونوشت برابر اصل است" ساخته کیارستمی گفت: تجربه‌ای غریب بود. تا پیش از بازی در این فیلم هیچ ذهنیتی از سینما نداشتم و تنها چند بار همراه بچه‌هایم چند فیلم کودک دیده بودم.

وی در ادامه افزود: سال 2008 در حال بازی در یک اپرا در فرانسه بودم که کیارستمی با من تماس گرفت و پیشنهاد بازی در "رونوشت برابر اصل است" را به من داد. با خودم فکر کردم این پیشنهادی است که نمی‌توان به آسانی آن را رد کرد. ضمن اینکه قرار بود در مقابل یکی از بهترین بازیگران سینمای امروز جهان بازی کنم.

بازیگر "رونوشت برابر اصل است" تجربه بازی در کنار ژولیت بینوش فرانسوی را بسیار خوب توصیف کرد و ادامه داد: او تا جایی که می‌توانست به من کمک کرد تا بهترین بازی‌ام را ارائه بدهم. باور نمی‌کردم دارم کنار بازیگری ایفای نقش می‌کنم که بارها در سینما درخشیده و یک جایزه اسکار هم در ویترین خانه‌اش دارد.

شیمل که ازدواج کرده و دو فرزند هم دارد، درباره تفاوت بازی در اپرا و سینما گفت: اپرا هیچ شباهتی به فیلم و سینما ندارد و حفظ کردن دیالوگ‌ها برای من که تجربه بازی در سینما را نداشتم بزرگترین چالش بود. حالا هم از این تجربه بسیار راضی‌ام و دوست دارم اگر پیشنهادهایی مشابه پیش آمد، حضور در عرصه فیلم و سینما را ادامه بدهم.

"رونوشت برابر اصل است" نخستین فیلم انگلیسی‌زبان کیارستمی است که فیلمساز برنده اسکار آن را در توسکانی ایتالیا فیلمبرداری کرد و برای نمایش در بهار آینده در شصت و سومین دوره جشنواره فیلم کن آماده می‌شود. فیلم داستان آشنایی یک نویسنده انگلیسی با زنی فرانسوی در ایتالیا و ماجراهای پس از آن را به تصویر می‌کشد.