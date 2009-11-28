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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

اظهارات وزیرعلوم درباره حجاب دانشجویان/ نظرات دانشجو درباره 16 آذر

اظهارات وزیرعلوم درباره حجاب دانشجویان/ نظرات دانشجو درباره 16 آذر

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه پوشش باید زیبا و در شأن و کرامت انسانها باشد گفت: ما دانشگاه اسلامی داریم و دانشگاههای ما با جهان بینی اسلامی حرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو پنجشنبه در حاشیه هم اندیشی دانشمندان برای تدوین اسناد فناوری در مورد فرهنگ سازی درباره پوشش و حجاب در دانشگاهها گفت: "پوشش یک مقوله کلی است و اعتقاد من این است که انسان نیاز دارد در پوشش تنوع داشته باشد و زیبا بپوشد. به هر حال خداوند زیبایی را دوست دارد، در نتیجه انسان دوست دارد زیبا بپوشد از این رو پوشش باید زیبا و در شأن و کرامت انسانها باشد و این برای مرد و زن نیز فرق نمی کند."

وزیر علوم اظهار داشت: "مطالبه عمومی مردم ما این است که آنچه اسلام آن را تعیین کرده باید رعایت شود."

وی ادامه داد:" ما دانشگاه اسلامی داریم، دانشگاههای ما با جهان بینی اسلامی حرکت می کنند و باید در تمام مقولات اسلامی باشد نه تنها در علم."

دانشجو اضافه کرد: "در زمینه اخلاق گرایی پوشش یکی از موارد است، مطالبه جامعه و دانشگاهیان ما نیز همین است با توجه به اینکه ما مورد هجمه فرهنگی هستیم، یکی از راه های مقابله با آن رعایت پوشش و حجاب است."

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ای برای جلوگیری از برنامه قانون شکنان در 16 آذر در دانشگاهها دارید گفت:" ما برنامه ای برای جلوگیری نداریم جلوگیری واژه درستی نیست، هدفمند کردن فعالیت ها واژه درستی است به این معنا که باید فعالیت ها را در راستای مصالح عمومی و منافع ملی با محور اخلاق اسلامی هدایت کنیم. این فعالیتها نه تنها نباید جلوگیری شود بلکه باید تشویق هم شود."

کد مطلب 991135

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