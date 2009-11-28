اظهارات وزیرعلوم درباره حجاب دانشجویان/ نظرات دانشجو درباره 16 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو پنجشنبه در حاشیه هم اندیشی دانشمندان برای تدوین اسناد فناوری در مورد فرهنگ سازی درباره پوشش و حجاب در دانشگاهها گفت: "پوشش یک مقوله کلی است و اعتقاد من این است که انسان نیاز دارد در پوشش تنوع داشته باشد و زیبا بپوشد. به هر حال خداوند زیبایی را دوست دارد، در نتیجه انسان دوست دارد زیبا بپوشد از این رو پوشش باید زیبا و در شأن و کرامت انسانها باشد و این برای مرد و زن نیز فرق نمی کند."

وزیر علوم اظهار داشت: "مطالبه عمومی مردم ما این است که آنچه اسلام آن را تعیین کرده باید رعایت شود."

وی ادامه داد:" ما دانشگاه اسلامی داریم، دانشگاههای ما با جهان بینی اسلامی حرکت می کنند و باید در تمام مقولات اسلامی باشد نه تنها در علم."

دانشجو اضافه کرد: "در زمینه اخلاق گرایی پوشش یکی از موارد است، مطالبه جامعه و دانشگاهیان ما نیز همین است با توجه به اینکه ما مورد هجمه فرهنگی هستیم، یکی از راه های مقابله با آن رعایت پوشش و حجاب است."

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ای برای جلوگیری از برنامه قانون شکنان در 16 آذر در دانشگاهها دارید گفت:" ما برنامه ای برای جلوگیری نداریم جلوگیری واژه درستی نیست، هدفمند کردن فعالیت ها واژه درستی است به این معنا که باید فعالیت ها را در راستای مصالح عمومی و منافع ملی با محور اخلاق اسلامی هدایت کنیم. این فعالیتها نه تنها نباید جلوگیری شود بلکه باید تشویق هم شود."