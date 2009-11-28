محمد حسین فرهنگی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به اینکه کمیته شش نفره دولت و مجلس از بعد از تشکیل تنها یک جلسه به مدت 4 ساعت برگزار کرد، اظهار داشت: در آن جلسه نگرانی های دولت و مجلس در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها بررسی و جمع بندی کمیته به کمیسیون ویژه ارائه شد.

نماینده تبریز با تاکید بر اینکه کلیه اعضای کمیته شش نفره بر ضرورت رفع نگرانی های دولت و مجلس نسبت به اجرای هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارند ، افزود: تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها مصوبه کمیته شش نفره برای رفع نگرانی های موجود بود.

عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در پایان گفت: بعد از اعلام نظر کمیسیون ویژه درباره مصوبه کمیته شش نفره ممکن است کمیته مجددا تشکیل جلسه بدهد.

بیست و پنجم آبان ماه سال جاری در پی بروز اختلافاتی میان مجلس و دولت بر سر بخش درآمدها و هزینه های هدفمند کردن یارانه ها ، کمیته 6 نفره ای متشکل از محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، ابراهیم عزیزی معاون نیروی انسانی رئیس جمهور، محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه ها و محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد .