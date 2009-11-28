به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، ارنی برندتس پس از شکست تیمش برابر مقاومت سپاسی شیراز، در جمع خبرنگاران گفت: در نیمه نخست دو اشتباه فردی باعث شد دروازه خود را بازشده ببینیم و در نیمه دوم هرچه بازیکنان تلاش کردند، موفق به جبران گل خورده نشدند.

وی با اشاره داوری بازی برای هر دو تیم مناسب نبود، خاطرنشان کرد: داور با یک خطای ساده به زنیدپور کارت زرد داد تا ما در بازی بعد نتوانیم از وی استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در ادامه اظهار داشت: تیم راه آهن در این مدت سعی کرده است همیشه فوتبال زیبایی را ارائه دهد و در این مسابقه هم با توجه به اینکه نتوانستیم امتیاز لازم را کسب کنیم، اما بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتیم.

برندتس درپایان با بیان اینکه دستش برای انجام تعویض‌های لازم خالی بود، گفت: 5 بازیکن اصلی خود را در این دیدار به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشتیم و نیمکت ما آنچنان با کمبود بازیکن مواجه بود که ما مهدی تارتار را به عنوان بازیکن هفدهم تیم در لیست قرار دادیم.

دیدار تیم‌های فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و راه آهن شهرری که عصر روز جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، با نتیجه 2 بر یک به سود تیم مقاومت به پایان رسید.