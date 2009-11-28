به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد شرکت پخش نتورک ریلیزینگ حق پخش تازه‌ترین تجربه کارگردانی قبادی را در سینماهای بریتانیا از شرکت فرانسوی وایلد بانچ خرید و قرار است آن را بهار 2010 اکران کند. "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" بهار امسال در بخش نوعی نگاه جشنواره کن جایزه ویژه هیئت داوران را برده بود.

مدیران وایلد بانچ همچنین با نمایندگان شرکت‌های پخش فیلم از کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، هلند، مکزیک، آرژانتین، یونان، پرتغال، کلمبیا و بنلوکس (بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) برای پخش "گربه‌های ایرانی" به توافق رسیده‌اند. ضمن اینکه شرکت فرانت رو اینترتینمنت حق پخش آن را در خاورمیانه به عهده دارد.

"کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" پنجمین فیلم قبادی در مقام کارگردان پس از "زمانی برای مستی اسب‌ها"، "آوازهای سرزمین مادری‌ام"، "لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند" و "نیوه‌مانگ" است و داستان تلاش چند جوان برای تشکیل یک گروه موسیقی زیرزمینی را در تهران امروز به تصویر می‌کشد. حامد بهداد تنها بازیگر حرفه‌ای این فیلم است.