وضعیت فولاد بحرانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی ظهر روز جمعه پس از کسب تساوی تیمش در برابر شاهین بوشهر در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: فکر می کنم در این دیدار، بازی خوبی ارائه نکردیم هر چند بازیکنان از تمام توان خود برای نمایش یک بازی خوب استفاده کردند ولی موفق نشدند خواسته های کادر فنی را در زمین مسابقه پیاده کنند.

وی ادامه داد: شاهین برای کسب یک امتیاز به اهواز آمده بود و برای این کار یک بازی بسته و فشرده را در دستور کار خود قرار داد و اتفاقا با این کار در نهایت به خواسته خود دست یافت.

جلالی تصریح کرد: از چند بازیکن خودم انتظار بیشتری برای رساندن تیم به موفقیت داشتم ولی آنها انتظارات مرا برآورده نکردند.

سرمربی فولاد خوزستان عنوان کرد: در تعطیلات نیم فصل نهایت تلاش خود را به کار بستیم تا تیم به شرایط آرمانی برسد و بتواند در نیم فصل دوم با ارائه بازی هایی قدرتمندانه موقعیت خود در جدول رده بندی را بهبهود ببخشیم ولی متاسفانه در این بازی خانگی به تساوی و به عبارتی به یک نتیجه ضعیف دست یافتیم و اکنون شرایط ما بحرانی شده است.

جلالی گفت: در 24 ساعت آینده باید بررسی کنیم چرا تیمی که تمرینات خوبی را در نیم فصل پشت سر گذاشته در این بازی موفق به کسب پیروزی نشد.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و شاهین بوشهر از سری رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر در اهواز به تساوی بدون گل رسید.