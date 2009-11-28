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۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۴۵

انتقاد احمدزاده از پورنعمت:

مدیرعامل می‌داند چه بلایی سرملوان آمده است/ استعفا می‌دهم و می‌روم

مدیرعامل می‌داند چه بلایی سرملوان آمده است/ استعفا می‌دهم و می‌روم

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی دوری طولانی مدیرعامل این باشگاه را عامل ناکامی تیمش در نخستین دیدار پس از تعطیلات عنوان کرد و گفت: اگر شرایط به همین منوال باشد استعفا می دهم و می روم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده عصر جمعه و پس از نخستین شکست خانگی تیمش در لیگ برتر درجمع خبرنگاران گفت: در زمان تعطیلی لیگ به علت مشکلات جوی و نامساعد بودن زمین نتوانستیم تمرینات خوبی را برگزار و تیم را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر به شکلی مطلوب آماده کنیم که دلیل آنهم نداشتن برنامه برای برگزاری اردو در شهری دیگر بود.

وی در ادامه با بیان اینکه مدیرعامل می داند چه بلایی سر تیم آمده است، ادامه داد: آقای پورنعمت را پس از تعطیلات لیگ تا امروز ندیدم و ایشان در زمان غیبت خود هیچ برنامه ای برای تیم نداشتند. در آن مدت هیچکس بالای سر تیم نبود تا برنامه‌های ما برای آماده سازی تیم به نحو مطلوب اجرایی شود.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با بیان اینکه آقایان می خواهند نفرات خود را به تیم بیاورند، تاکید کرد: اگر چنین مساله ای وجود دارد بگویند تا من هم استعفا داده و بروم و آقایان بتوانند نفرات خود را به راحتی بیاورند.

وی در خصوص عملکرد تیمش در دیدار با ذوب آهن هم اظهار داشت: در اکثریت دقایق مسابقه، بازی در اختیار ما بود و بازیکنان ما به راحتی بیش از 10 موقعیت گل را از دست دادند.

احمدزاده در پایان با بیان اینکه هر تیمی که گل نزند، گل می خورد، گفت: ذوب آهنی‌ها برای رسیدن به گل در این بازی هیچ تاکتیکی نداشتند و گلی را هم که به ثمر رساندند در یک موقعیت خیلی عادی و غیرمنتظره بود.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، با برتری یک بر صفر تیم فوتبال ذوب آهن همراه بود.

کد مطلب 991151

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