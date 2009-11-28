ورود به بحث گداخت با همکاری انرژی اتمی/ تولید 15 داروی وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالار آملی پنجشنبه در هم اندیشی دانشمندان برای تدوین اسناد فناوریهای راهبردی با اشاره به چند طرح ملی که در دستور است گفت: طرح شتابگر ملی را با یکی از نهادها آغاز کردیم و امیدواریم با همکاری برخی کشورهای دیگر به انجام برسد. شتابگر موضوع مهمی است و در فرانسه به عنوان بزرگترین پروژه علمی تاریخ بشر به نام سرن شناخته می شود.

آینه اصلی رصدخانه خریداری شد

وی درباره ساخت رصدخانه ملی نیز گفت: این پروژه نیز آغاز شده و در حال حاضر کار مکان یابی آن در حال انجام است و در صورت نهایی شدن، تنها کشور در بین کشورهای اسلامی خواهیم بود که در این زمینه کار می کنیم. خوشبختانه آینه اصلی رصدخانه خریداری شده و برای صیقل خوردن در حال آماده سازی است.

آغاز تحقیقات بحث گداخت با همکاری سازمان انرژی اتمی

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به یکی دیگر از طرحهای ملی گفت: بحث گداخت با همکاری سازمان انرژی اتمی در دست بررسی است و تفاهم نامه اولیه آن منعقد شده است.

وی سوپر کامپیوترها را که از سال گذشته کار اجرایی آن آغاز شده است یکی دیگر از طرحهای ملی نام برد و گفت: این طرح را با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اصفهان در دستور کار داریم تا با ساخت این سوپر کامپیوتر دارای یکی از 500 ابرکامپیوتر دنیا شویم و به وسیله آن محاسبات مربوط به دفاعی و هواشناسی را انجام دهیم.

ساخت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما

به گزارش مهر، سالارآملی با اشاره به پروژه ساخت کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما نیز گفت: ما در آبهای اقیانوس هند، خلیج فارس و عمان کشتی تحقیقاتی نداریم و با برنامه ریزی که در دستور کار است به کمک وزارت علوم و مرکز ملی اقیانوس شناسی ساخت اولین کشتی تحقیقاتی را آغاز کرده ایم.

تولید رادیو داروها

وی درباره رادیو داروها نیز گفت: به دلیل تحریمهایی که برای ما در زمینه رادیوداروها وجود دارد در تلاش هستیم تا با امکانات داخل کشور برای رفع نیازهای داخلی و مقابله با سرطان در این زمینه فعالیتهایی را انجام دهیم.

ساخت 15 داروی وارداتی در داخل کشور

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: همچنین با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و صنایع مربوطه 15 داروی وارداتی در داخل کشور تولید می شود.