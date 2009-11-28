به دنبال تساوی بودیم/ شاهین قدیمی ترین تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمود یاوری ظهر جمعه پس از کسب تساوی تیمش در مقابل فولاد خوزستان در کنفرانس خبری پایان بازی اظهار داشت: در این تعطیلات همه چیز داشتم به غیر از یارگیری؛ کاری که اکثر تیم های لیگ برتری در تعطیلات آن را انجام دادند.

وی افزود: اکثر تیم ها با جذب بازیکنان مورد نیاز، ضعف های خود را پوشش داده اند ولی ما حتی یک بازیکن نیز جذب نکردیم.

یاوری ادامه داد: تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم ولی در پست درازوه بان با وجود اینکه روشنگر به خوبی انجام وظیفه می کند ولی به یک دروازه بان آماده نیاز داریم.

سرمربی شاهین بوشهر تاکید کرد: این تیم قدیمی ترین تیم ایران و بازمانده ای از تیم های باشگاه شاهین است به همین دلیل در این فصل از رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور برای تمام مردم ایران، کل شاهینی ها و مردم استان بوشهر بازی می کنیم.

یاوری گفت: شاهین بوشهر مثل یک درخت تنومند است که باید از آن نگهداری کرد تا به مرز شکوفایی و میوه دادن برسد.

وی تصریح کرد: آنالیز خوبی از تیم فولاد انجام دادیم و برای هر ترفند آنها یک ضد تاکتیک داشتیم به همین دلیل در این بازی همه دیدند که چگونه این تیم خوب را مهار کردیم.

یاوری تاکید کرد: در این بازی به دنبال ضد فوتبال نبودیم بلکه هدف ما کسب تساوی بود به همین دلیل با یک بازی منطقی و حساب شده موفق به کسب یک امتیاز این بازی خارج از خانه شدیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی بوشهر اظهار داشت: به مجید جلالی تبریک می گویم که تیمی با شخصیت را ساخته و روانه مسابقات کرده است بی شک جایگاه فولاد خوزستان در جدول رده بندی این رتبه بسیار نازل نیست.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و شاهین بوشهر از سری رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر در اهواز به تساوی بدون گل رسید.