دکتر رضا بارگاه سلیمانی پزشک تیم فوتبال داماش گیلان که این بازیکن را به خدمت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مهرگان گلبرگ گفت: صبح روز پنجشنبه مشخص شد این بازیکن دچار بیماری مالاریا شده است ولی به علت اینکه نوع بیماری وی جدی نیست، با درمان حداقل 10 روزه مجددا سلامت خود را باز خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست خانواده مهرگان و هماهنگی‌های صورت گرفته، به احتمال زیاد وی امروز از بیمارستان آریاشهر رشت به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل خواهد شد. البته این بازیکن در صورت حضور در رشت هم مشکلی برای پشت سرگذاشتن بیماری و بدست آوردن سلامتی کامل نداشت.

رئیس گروه پزشکی تیم داماش گیلان همچنین در خصوص وضعیت افشین اسماعیل زاده دیگر بازیکن تیم فوتبال نوجوانان که به بیماری مشکوکی مبتال شده بود نیز گفت: طی پیگیری‌هایی که انجام دادم، از دوستان این بازیکن شنیدم که وی هم دچار بیماری "مالاریا" شده است اما برای صحت و سقم این مساله باید با پزشک معالج وی هم گفتگو کنم.

دکتر سلیمانی در پایان گفت: قطعا با توجه به پیشرفت علم پزشکی، هیچ مشکلی برای درمان این دو بازیکن وجود ندارد و آنها پس از طی دوران درمان بزودی سلامت خود را بدست آورده و می توانند حتی تمرینات خود را از سر بگیرند.

مهرگان گلبرگ هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر سلامتی خود را بدست آورده و بتواند در تمرینات تیم داماش و تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان شرکت کند.

مهرگان گلبرگ و افشین اسماعیل زاده دو بازیکن تیم زیر 19 سال ایران که به اردوی نخست این تیم جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا دعوت شده بودند، به علت تب و لرز شدید از اوایل هفته گذشته در بیمارستان بستری و تحت مراقبت قرار گرفتند و شانس خود را برای همراهی تیم جوانان از دست دادند.