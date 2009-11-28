کاروان جهیزیه 100 زوج جوان کمیته امداد در قزوین به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قریان با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کل اوقاف و امور خیریه و سپاه پاسداران ناحیه قزوین در اقدامی مشترک جهیزیه مورد نیاز 200 عروس و داماد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی تهیه و تحویل آنها شد.

کاروان جهیزیه زوجهای جوان شامل یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، کولر و فرش ماشینی است که برای تامین جهیزیه هر زوج یک میلیون و 100 هزار تومان و در مجموع 110 میلیون تومان هزینه شده است.

هدایت صفری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین در هنگام حرکت کاروان جهیزیه در خیابانهای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در شش ماهه سال جاری 918 سری جهیزیه با چهار میلیارد ریال هزینه تهیه و در اختیار زوجهای نیازمند قرار گرفت و تا پایان سال نیز بیش از یک هزار و 500 سری جهیزیه دیگر تهیه و در اختیار عروس و دامادهای جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار خواهد گرفت.

به گفته صفری برای هر زوج جوان در سری بعدی تا 4 میلیون ریال کالا و لوازم خانگی اهدا خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین تصریح کرد: در طول 10 سال گذشته تاکنون 19 هزار و 677 فقره جهیزیه با اختصاص 43 میلیارد و 650 میلیون ریال در قالب جهیزیه و هدیه لزدواج به نیازمندان آماده ازدواج اهدا شده است.

کاروان جهیزیه 100 زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با 40 دستگاه وانت نیسان پس از حرکت در خیابانهای شهر قزوین به زوجهای جوان اهدا شد.

