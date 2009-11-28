کشف اولین ریز شبه اختر با پرتوهای گاما در کهکشان راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان آژانس فضایی ایتالیا، موسسه ملی فیزیک نجوم و موسسه ملی فیزیک هسته ای پس از 30 سال تحقیقات سرانجام موفق شدند یک "ریز شبه اختر" (microquasar) را رصد کنند که پرتوهای گاما ساطع می کند این ریز شبه اختر که Cyg X-3 نام دارد، در کهکشان راه شیری و داخل صورت فلکی "قو" (صیلب شمال) قرار دارد.

این کشف از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است چون اولین بار است که یک ریز شبه اختر که منبع انتشار پرتوهای گاما است شناسایی می شود. Cyg X-3 یک منظومه دوتایی است که از دو ستاره تشکیل شده است که به شدت توسط نیروی جاذبه یک جرم آسمانی سوم کشیده می شوند و بی هیچ تردیدی این ریز شبه ستاره یک چشمه پرتوهای گامای پر انرژی است.

این منظومه در دهه 70 به عنوان یک منبع پرتوهای ایکس شناسایی و از آن انتشار متغیری از پرتوهای ایکس با یک دوره 8/4 ساعته دریافت شد.

ویژگی منحصر به فرد Cyg X-3 که آن را از سایر منظومه های دوتایی متمایز می کند، تولید اتفاقی امواج متنوع رادیویی است این خصوصیت به طور طبیعی مربوط به شبه اخترهای بسیار بزرگی است که در مرکز کهکشانهای دور واقع شده اند این گسیلهای پر قدرت رادیویی تنها زمانی که ذرات با انرژی بسیار بالایی شتاب می گیرند ایجاد می شوند.

تئوریها نشان می دهد که در این شرایط پرتوهای پر انرژی گاما نیز می توانند تولید شوند، اما تاکنون هیچ ابزاری توانایی اثبات حضور این پرتوها را در Cyg X-3 نداشت.

این ستاره شناسان با کمک دستگاههایی که روی ماهواره Agile (ستاره- نشانگر گامایی با تصاویر بسیار دقیق) متعلق به آژانس فضایی ایتالیا نصب شده اند و دستگاههای "تلکسوپ فضایی فرمی" متعلق به ناسا این پرتوهای گاما را رصد کردند.

براساس گزارش ساینس، اطلاعات Agile نشان می دهد که کمی قبل از انتشار پرتوهای رادیویی، یک انتشار دیگر نیز ایجاد می شود که انتشار پرتوهای گامای پر انرژی است.