خوزستان قهرمان نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور که طی روزهای 5 و 6 آذرماه در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار شد تیم خوزستان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های مازندران و تهران به ترتیب دوم و سوم شدند. قم میزبان این رقابتها بدون حتی کسب یک مدال در بین شش تیم برتر این رقابتها قرار نگرفت.

اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است: نتایج انفرادی:

42 کیلوگرم:

1- بهروز ملکی (خوزستان) 2- علی کلاوی (خراسان رضوی) 3- رضا خدری (کرج) و رامین سلیمانی (قم الف) 5- مهرداد خمسه (قزوین) و حسین ساوری (گلستان)

46 کیلوگرم:

1- سینا رجبی (مازندران) 2- سعید اکبری (خراسان رضوی) 3- فرشاد عباس‌منش (لرستان) و مصطفی ابراهیمی (گلستان) 5- رامین طاهری (خوزستان) و امیرحسین لاری (قم الف)

50 کیلوگرم:

1- پژمان پشتام (تهران) 2- رضا مرغزاری (مازندران) 3- امیر کعب‌عمیر (خوزستان) و امید قادری فریمانی (خراسان رضوی) 5- سجاد بنادری (بوشهر) و ناصر کاظمی (توابع تهران)

54 کیلوگرم:

1- میلاد امیرفخریان (مازندران) 2- امید احمدی (چهارمحال و بختیاری) 3- عباس سلطانی (اصفهان) و رسول گرمسیری (خوزستان) 5- حسین فلاحت‌گر (ایلام) و امیر رایکانی (آذربایجان شرقی)

58 کیلوگرم:

1- مصطفی جاودانه (کهکیلویه و بویراحمد) 2- میثم کشت‌کار (تهران) 3- فرجام کشاورز (فارس) و فاضل غفاری (مازندران) 5- وحید امیری (چهارمحال و بختیاری) و مصطفی عباسی‌فرد (بوشهر)

63 کیلوگرم:

1- رضا کنعانی (اردبیل) 2- محمدحسین اردکانی (فارس) 3- علی امامی (مازندران) و سعید سبحانی (گیلان) 5- آرش شیخی (تهران) و پیام جاویدی (توابع تهران)

69 کیلوگرم:

1- یوسف قادریان (تهران) 2- آرمان باباخانی (کردستان) 3- مهدی خانی چگینی (لرستان) و بابک زین‌العابدین‌پور (گیلان) 5- ساسان جلیل‌وند (ایلام) و حسین قربان‌زاده (اردبیل)

76 کیلوگرم:

1- انور ژاکتی (آذربایجان غربی) 2- حامد یعقوب‌نسب (خوزستان) 3- اویس جانعلی‌زاده (مازندران) و احمد فروزنده (چهارمحال و بختیاری) 5- بهنام شجعی (توابع تهران) و امیرحسین مولایی (قم الف)

85 کیلوگرم:

1- علی زنگنه (خوزستان) 2- جواد فروزنده (چهارمحال و بختیاری) 3- عباس خواجه گیریان (بوشهر) و میلاد درخشانی (کهکیلویه و بویراحمد) 5- حسین جعفری (خراسان رضوی) و امیر حسین‌خان‌پور (مازندران)

100 کیلوگرم:

1- محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری) 2- علی میرابی (خوزستان) 3- احسان الله شهیدی (زنجان) و بابک دژبانی (اردبیل) 5- کیانوش رحیمی (اصفهان) و زال نهانی گیلان)

نتایج تیمی:

1- خوزستان 63 امتیاز 2- مازندران 61 امتیاز 3- تهران 47 امتیاز 4- چهارمحال و بختیاری 46 امتیاز 5- خراسان رضوی 39 امتیاز 6- گیلان 30 امتیاز