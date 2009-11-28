  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۷

کشتی فرنگی نوجوانان - قم

خوزستان قهرمان نوجوانان کشور شد

خوزستان قهرمان نوجوانان کشور شد

در پایان رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور که روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد تیم خوزستان در رقابت میلیمتری با مازندران قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور که طی روزهای 5 و 6 آذرماه در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار شد تیم خوزستان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های مازندران و تهران به ترتیب دوم و سوم شدند. قم میزبان این رقابتها بدون حتی کسب یک مدال در بین شش تیم برتر این رقابتها قرار نگرفت.

اسامی نفرات و تیم‌های برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است: نتایج انفرادی:
42 کیلوگرم:
1- بهروز ملکی (خوزستان) 2- علی کلاوی (خراسان رضوی) 3- رضا خدری (کرج) و رامین سلیمانی (قم الف) 5- مهرداد خمسه (قزوین) و حسین ساوری (گلستان)

46 کیلوگرم:
1- سینا رجبی (مازندران) 2- سعید اکبری (خراسان رضوی) 3- فرشاد عباس‌منش (لرستان) و مصطفی ابراهیمی (گلستان) 5- رامین طاهری (خوزستان) و امیرحسین لاری (قم الف)

50 کیلوگرم:
1- پژمان پشتام (تهران) 2- رضا مرغزاری (مازندران) 3- امیر کعب‌عمیر (خوزستان) و امید قادری فریمانی (خراسان رضوی) 5- سجاد بنادری (بوشهر) و ناصر کاظمی (توابع تهران)

54 کیلوگرم:
1- میلاد امیرفخریان (مازندران) 2- امید احمدی (چهارمحال و بختیاری) 3- عباس سلطانی (اصفهان) و رسول گرمسیری (خوزستان) 5- حسین فلاحت‌گر (ایلام) و امیر رایکانی (آذربایجان شرقی)

58 کیلوگرم:
1- مصطفی جاودانه (کهکیلویه و بویراحمد) 2- میثم کشت‌کار (تهران) 3- فرجام کشاورز (فارس) و فاضل غفاری (مازندران) 5- وحید امیری (چهارمحال و بختیاری) و مصطفی عباسی‌فرد (بوشهر)

63 کیلوگرم:
1- رضا کنعانی (اردبیل) 2- محمدحسین اردکانی (فارس) 3- علی امامی (مازندران) و سعید سبحانی (گیلان) 5- آرش شیخی (تهران) و پیام جاویدی (توابع تهران)

69 کیلوگرم:
1- یوسف قادریان (تهران) 2- آرمان باباخانی (کردستان) 3- مهدی خانی چگینی (لرستان) و بابک زین‌العابدین‌پور (گیلان) 5- ساسان جلیل‌وند (ایلام) و حسین قربان‌زاده (اردبیل)

76 کیلوگرم:
1- انور ژاکتی (آذربایجان غربی) 2- حامد یعقوب‌نسب (خوزستان) 3- اویس جانعلی‌زاده (مازندران) و احمد فروزنده (چهارمحال و بختیاری) 5- بهنام شجعی (توابع تهران) و امیرحسین مولایی (قم الف)

85 کیلوگرم:
1- علی زنگنه (خوزستان) 2- جواد فروزنده (چهارمحال و بختیاری) 3- عباس خواجه گیریان (بوشهر) و میلاد درخشانی (کهکیلویه و بویراحمد) 5- حسین جعفری (خراسان رضوی) و امیر حسین‌خان‌پور (مازندران)

100 کیلوگرم:
 1- محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری) 2- علی میرابی (خوزستان) 3- احسان الله شهیدی (زنجان) و بابک دژبانی (اردبیل) 5- کیانوش رحیمی (اصفهان) و زال نهانی گیلان)

نتایج تیمی:
1- خوزستان 63 امتیاز 2- مازندران 61 امتیاز 3- تهران 47 امتیاز 4- چهارمحال و بختیاری 46 امتیاز 5- خراسان رضوی 39 امتیاز 6- گیلان 30 امتیاز

کد مطلب 991186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها