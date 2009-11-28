عید قربان، عید شکوفایی روح ایثار و نماد همبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های عید قربان در جمع مردم رشت، افزود: عید قربان نیز همانند عید فطر در میان مسلمانان جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این عید بعد از عید فطر دومین عید رسمی مسلمانان جهان است.

وی همچنین درباره فلسفه وعظمت وجود عید قربان، اظهارداشت: حضرت ابراهیم (ع) با به قربانی بردن فرزند خویش نشان داد که درمقابل خواست الهی تسلیم است وآنچه را خداوند دستوردهد اجرا خواهد کرد.

صدیق عربانی گفت: با توجه به اهمیت وعظمت این عید بزرگ باید نفس خود را قربانی کرد وفرصت را ازدست نداد و در این روز باشکوه به نیازمندان و مستمندان کمک کرد.

وی ادامه داد: این عید سعید، یاد آور باشکوه‌ ترین مرتبه تسلیم و خضوع در برابر اوامر الهی و تبری از هوای نفس و تاسی به دریای لایزال ملکوت اعلی و همچنین عید ایثار و از خود رستن و به خدا رسیدن است.

امام جمعه موقت رشت همچنین بابیان اینکه از تمام امکانات باید برای رفع بیکاری بهره برد، افزود: با امکانات غنی کشور و استان باید در مسیری قدم برداشت که بیکاری و بی ‌تفاوتی را از جامعه جوان ریشه کن و در برابر حیله ‌های دشمن ایستاد.