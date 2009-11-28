عید قربان، عید شکوفایی روح ایثار و نماد همبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های عید قربان در جمع مردم رشت، افزود: عید قربان نیز همانند عید فطر در میان مسلمانان جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این عید بعد از عید فطر دومین عید رسمی مسلمانان جهان است.
وی همچنین درباره فلسفه وعظمت وجود عید قربان، اظهارداشت: حضرت ابراهیم (ع) با به قربانی بردن فرزند خویش نشان داد که درمقابل خواست الهی تسلیم است وآنچه را خداوند دستوردهد اجرا خواهد کرد.
صدیق عربانی گفت: با توجه به اهمیت وعظمت این عید بزرگ باید نفس خود را قربانی کرد وفرصت را ازدست نداد و در این روز باشکوه به نیازمندان و مستمندان کمک کرد.
وی ادامه داد: این عید سعید، یاد آور باشکوه ترین مرتبه تسلیم و خضوع در برابر اوامر الهی و تبری از هوای نفس و تاسی به دریای لایزال ملکوت اعلی و همچنین عید ایثار و از خود رستن و به خدا رسیدن است.
امام جمعه موقت رشت همچنین بابیان اینکه از تمام امکانات باید برای رفع بیکاری بهره برد، افزود: با امکانات غنی کشور و استان باید در مسیری قدم برداشت که بیکاری و بی تفاوتی را از جامعه جوان ریشه کن و در برابر حیله های دشمن ایستاد.
وی با اشاره به اینکه اصلی ترین مشکل جوانان در شرایط کنونی بیکاری است که باید با تدابیر صحیح این مشکل برطرف شود، اظهارداشت: سخت ترین مشکل برای جوانان در شرایط کنونی بیکاری است که موجب شده است امید به آینده در جوانان نیز تحت تاثیر این مشکل قرار گیرد.
صدیق عربانی با اشاره به ارتباط بیکاری و بزهکاری در جامعه ادامه داد: افزایش بیکاری در جامعه، رشد فساد و بزهکاری را در پی دارد که باید در این راستا تلاشی مضاعف به کار گرفته شود تا مشکلات جوانان در صدر رسیدگی قرار گیرد.
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