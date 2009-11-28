آغاز مرحله سوم سند راهبردی ستاد فناوری نانو از سال 89

دکتر سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه یک سند راهبردی نمی تواند تا 10 سال به صورت ثابت مورد استفاده قرار گیرد، گفت: فناوری نانو و فناوریهای نوین از حوزه های علمی پویایی هستند که نیاز به بازنگری دائمی دارد تا متناسب با شرایط روز شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سند راهبردی فناوری نانو در حال بررسی و ارزیابی است، افزود: سند راهبردی در حوزه نانو با حضور متخصصان و موسسات ذیربط در دست بررسی است. با جمع بندی این نظرات نسبت به روزآمد کردن این سند و پر کردن خلاها اقدام می شود تا بر غنای این سند افزوده شود.

سرکار به تغییرات احتمالی این سند اشاره کرد و گفت: با جمع بندی نظرات صاحب نظران در صورت نیاز تغییراتی در سند ایجاد خواهد شد که میزان این تغییرات به آرا بستگی دارد.

وی از اجرایی شدن مرحله سوم سند در سال 1389 خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه های این دوره نیز در دست بررسی است و چنانچه پیشنهادی باشد در این مرحله نیر اعمال خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اعلام برنامه این مرحله را منوط به جمع آوری نظرات موسسات ذیربط دانست.

ستاد توسعه فناوری نانو به منظور توسعه فناوری ‌‌نانو اقدام به تدوین برنامه راهبردی 10 ساله فناوری نانو کرد و بر اساس بند "ب "ماده 43 قانون برنامه چهارم توسعه به هیئت دولت ارائه کرد و در مرداد ماه 1384 با عنوان "سند راهبرد آینده" به تصویب این هیئت رسید. در این سند قرار گرفتن در میان 15 کشور برتر جهان در حوزه فناوری ‌نانو و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم هدف ‌گیری شد.

در سال 1386 ستاد با تجربه اجرای این سند در چند سال گذشته و ارزیابی فعالیتهای اجرایی آن، بهره‌ مندی از نظرات خبرگان این حوزه، سند تکمیلی دوم را با افق زمانی سه سال (1387-1389) تدوین و تصویب کرد. سال 1387، اولین سال اجرای سند در دوره دوم است که در این سال فعالیتهای متنوعی در مسیر تحقق اهداف ستاد انجام شد.

مرحله سوم این سند از سال 1389 آغاز می شود.