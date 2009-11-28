عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که از سرگیری مذاکرات سازش مشروط به توقف شهرک سازی است.
- سازمان عفو بین الملل عملیات رعب و وحشت در جریان انتخابات هندوراس را محکوم کرد.
- انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام سریلانکا در 26 ژانویه برگزار خواهد شد.
- ابومازن در دیدار با "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا از حمایت کاراکاس از ملت فلسطین قدردانی کرد.
- "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق درباره وتو نکردن قانون انتخابات با پارلمان این کشور به توافق رسید.
- "نوری المالکی" نخست وزیر عراق درباره تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.
- حادثه قطار در روسیه 22 کشته و 130 زخمی بر جا گذاشت.
- نیروهای عربستان سعودی به بمباران مواضع گروه الحوثی ادامه دادند.
- "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر پس از تعطیلات عید سعید قربان به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر می کند.
- منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از مشارکت نیروهای اردنی در حمله به حوثی ها در یمن خبر دادند.
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