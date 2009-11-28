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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که از سرگیری مذاکرات سازش مشروط به توقف شهرک سازی است.

- سازمان عفو بین الملل عملیات رعب و وحشت در جریان انتخابات هندوراس را محکوم کرد.

- انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام سریلانکا در 26 ژانویه برگزار خواهد شد.

- ابومازن در دیدار با "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا از حمایت کاراکاس از ملت فلسطین قدردانی کرد.

- "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق درباره وتو نکردن قانون انتخابات با پارلمان این کشور به توافق رسید.

- "نوری المالکی" نخست وزیر عراق درباره تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.

- حادثه قطار در روسیه 22 کشته و 130 زخمی بر جا گذاشت.

- نیروهای عربستان سعودی به بمباران مواضع گروه الحوثی ادامه دادند.

- "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر پس از تعطیلات عید سعید قربان به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر می کند.

- منابع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از مشارکت نیروهای اردنی در حمله به حوثی ها در یمن خبر دادند.

کد مطلب 991200

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