بومی سازی سیستمهای اصلی شبکه نوری برد بلند در کشور

مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز تحقیقات مخابرات در راستای بومی سازی سیستم های انتقال نوری، پژوهشهایی را در دستور کار قرار داد که تاکنون در زمینه سیستم های WDM ( سیستم های انتقال نوری مالتی پلکس با تقسیم طول موج) و SDH (سیستم انتقال همزمان دیجیتالی) موفق به تولید سیستم هایی با ظرفیت SDM1 و سیستم های SDW4 با مشارکت بخش خصوصی شده است.

وی با بیان اینکه سیستم SDM1 گواهینامه تایید نمونه را اخذ کرده است، افزود: سیستم های WDM نیز در مرحله تست و تایید نمونه است که بعد از تست و تایید نمونه وارد شبکه ارتباطات کشور می شود.

مدیر گروه ارتباطات نوری مرکز تحقیقات مخابرات افزایش "برد" با تاکید بر اینکه سیستم های WDM دارای دو رده CWDM و DWDM هستند، اظهار داشت: در این پروژه موفق به تولید و بومی سازی سیستم های CWDM هشت کاناله شدیم این سیستم ثبت پتنت شده است و در حال حاضر با شرکتهای خصوصی وارد مذاکره شدیم تا به تولید انبوه برسد.

وی با بیان اینکه سیستم DWDM یک سیستم 40 کاناله با ظرفیت 400 گیگا بایت در ثانیه است، خاطر نشان کرد: این سیستم با همکاری دانشکده جامع علمی کاربردی پست اجرایی شد و در حال حاضر در مرحله تست است که در صورت آماده شده تا پایان سال جاری به تولید انبوه می رسد.

مجری طرح به کاربردهای این سیستم ها اشاره و اضافه کرد: این سیستم ها جزیی از سیستم های اصلی شبکه های انتقال نوری هستند که در صورت نهایی شدن می تواند خدمات مناسبی را در زمینه ایمنی شبکه ها ارائه دهد.

وی امکانات کنترلی و دقت بالا را از مزیتهای این سیستم نسبت به نوع خارجی ذکر کرد و افزود: CWDM تا 60 کیلومتر و DWDM تا 150 کیلومتر بدون تقویت کننده برد دارد.