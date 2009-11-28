وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد: جزئیات برگزاری کنکورهای فصلی/ یک تغییر ویژه در کنکور سال 90

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح برگزاری کنکورهای فصلی گفت: ابتدا تأکید می کنم که برگزاری کنکورهای فصلی قرار نیست جایگزین قانون حذف کنکور شود. حذف کنکور قانون است و ما موظف به اجرای قانون هستیم. ما می توانیم درباره حذف کنکور نظر دهیم اما حال که این قانون به تصویب رسیده است زمان اجرای آن است.

وی ادامه داد: دو ماه و نیم از زمانی که رأی اعتماد گرفته ام می گذرد و یکی از مهمترین مواردی که در این مدت مطرح شده اجرای قانون حذف کنکور است.

نمی توانیم داوطلبان را با مسئله ناگهانی حذف کنکور کامل رو به رو کنیم

دانشجو افزود: جلسه ای با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشتم که در این جلسه سازمان سنجش آموزش و پرورش و اعضای کمیته کنکور و نماینده دانشگاه آزاد و بنده حضور داشتیم. آنجا مسایلی عنوان شد و به این جمع بندی رسیدیم که برای حذف کنکور 2 سال بیشتر باقی نمانده است. البته با توجه به اینکه ثبت نام کنکور 89 به زودی آغاز خواهد شد پس عملاً یکسال بیشتر وقت برای حذف کنکور نداریم و نمی توانیم داوطلبان را با مسئله ناگهانی حذف کنکور کامل رو به رو کنیم.

وی اضافه کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز تأکید کرد که راهکارهای اجرایی برای کنکور ارائه شود از این رو جلساتی در راستای راهکارهای اجرایی حذف کنکور کاردانی و کنکور سراسری برگزار شد.

کنکور کاردانی در آستانه حذف کامل

وزیر علوم یادآور شد: در مورد کنکور کاردانی به جمع بندی هایی رسیده ایم البته موضوع مهم مربوط به فراخوان کردن بحث سربازی داوطلبان مشمول بود. به همین دلیل جلسه ای با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد و در آن علاوه بر رئیس ستاد، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، رئیس سازمان سنجش، رئیس دانشگاه آزاد، معاون آموزشی وزارت بهداشت و بنده حضور داشتیم به جمع بندی رسیدیم که مقرر شد ستاد کل نیروهای مسلح روش اجرای معافیت تحصیلی داوطلبان مشمول را پس از بررسی های لازم اعلام کند. بنابراین فکر می کنم مشکل حل شده باشد. دکتر فیروزآبادی نیز موافقت ضمنی خود را اعلام کرده است . البته باید منتظر بود ستاد نظر خود را اعلام کند و این موضوع مراحلی دارد که پس از طی مراحل توسط ستاد کل اعلام خواهد شد.

کامران دانشجو ادامه داد: درباره کنکور سراسری نیز جلسه ای با حضور وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، رئیس سازمان سنجش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وزیر علوم و کارشناسان ذیربط برگزار و مقرر شد سازمان سنجش در این مورد اطلاع رسانی را انجام دهد.

تاثیر دو درس عمومی و دو درس اختصاصی در کنکور سال 90

وی ادامه داد: در این جلسه اعلام شد می توانیم در 4 یا 5 رشته دو درس عمومی و دو درس اختصاصی را به صورت کشوری برگزار کنیم و نمرات این درسها را در کارنامه کنکوریها تأثیرگذار کنیم. البته زمان اجرای آن کنکور سال 1390 اعلام شده است و در کنکور سال 89 هیچ تغییری قابل اعمال نیست و کنکور در سال 1389 بدون هیچ تغییری نسبت به سال قبل برگزار می شود.

دلایل ارسال نامه به مجلس برای تعویق زمان اجرای حذف کامل کنکور

وزیر علوم درباره زمان حذف کامل کنکور نیز به مهر گفت: بحث دیگری که مطرح شد این بود که چه زمانی می توان کنکور را حذف و به جای آن سوابق تحصیلی را اعمال کرد. بر اساس بحث کارشناسی که با حضور سرپرست سابق آموزش و پرورش به کارشناسان این وزراتخانه مطرح شد کمیته مذکور به این جمع بندی رسیدیم که تا قبل از سال 93 نمی توانیم کنکور را به صورت کامل حذف کرد. به همین دلیل نامه ای به مجلس ارائه شد تا زمان حذف کامل کنکور 3 سال به تعویق بیافتد.

وی تأکید کرد: من به دنبال اجرایی کردن قانون حذف کنکور هستم که البته مراحلی دارد و باید وزارت آموزش و پرورش نیز بتواند آمادگی لازم را ایجاد کند. جدای از اینکه من شخصا چه نظری دارم زمانی که مسئولیت وزارت علوم را عهده دار شدم قانون حذف کنکور ابلاغ شده بود و وظیفه من اجرای قانون بوده و است.

جزئیات برگزاری کنکورهای فصلی تا زمان حذف کامل کنکور

دانشجو افزود: یکی از دلایل حذف کنکور کاهش تنش و استرس داوطلبان است از این رو پیشنهاد دادیم تا زمانی که قانون حذف کنکور به طور کامل اجرایی شود، کنکورهای فصلی برگزار کنیم یعنی 2، 3 یا 4 کنکور در سال برگزار کنیم. این موضوعی نیست که تازه مطرح شده باشد و بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است. نمی دانم چرا تا حرفی زده می شود می گویند کار کارشناسی صورت نگرفته است در حالیکه کار بسیار زیادی بر روی آن صورت گرفته است.

سازمان سنجش آماده برگزاری کنکورهای فصلی

وی درباره آمادگی وزارت علوم برای اجرای کنکورهای فصلی در گفتگو با مهر تاکید کرد: سازمان سنجش قادر به برگزاری کنکورهای فصلی است. البته برای اجرای طرح باید با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هماهنگ باشیم. البته باز هم تاکید می کنم که این پیشنهاد مکمل است تا زمانی که حذف کنکور به طور کامل قابل اجرا شود و نه یک پیشنهاد جایگزین.

وظیفه من اجرای قانون حذف کنکور است

وزیر علوم در پاسخ به این پرسش که نظر شخصی شما درباره برگزاری کنکورهای فصلی و حذف کنکور چیست؟ به مهر گفت: ما وظیفه داریم برای داوطلبان آرامش ایجاد کنیم برای همین مفید نمی دانم که به سئوال شما پاسخ دهم. نظرات متفاوت است و در رسانه مطرح می شود و خاطر مردم آزرده می شود. البته نظرات خود را درباره محاسن و معایب حذف کنکور در کمیسیون آموزش مطرح کرده ام و در حال حاضر وظیفه من اجرایی کردن قانون حذف کنکور است.