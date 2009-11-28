قطعنامه شورای حکام حیثیت آژانس را برد/انتقاد از تخریب مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد خاتمی در خطبه های پس از نماز عید قربان که صبح امروز شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد ، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مسئله وحدت جهان اسلام در برابر استعمار نو و وحدت مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران در داخل از اهم فرمایشات ایشان بود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دهه اول انقلاب، دهه جنگ سخت افزاری دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران بود، دهه دوم و دهه سوم را ایام جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: این مسئله همزمان با آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بود که در آن زمان ایشان بر مسئله تهاجم و شبیه خون فرهنگی و ناتوی فرهنگی تاکید کردند. ما خدا را شاکریم که چنین رهبر بیدار و بصیری داریم که 20 سال قبل مسئله ای را دیدند که بعضی ها امروز هم هنوز نمی توانند آن را ببینند.

خاتمی تاکید کرد که یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد اختلاف و رویارویی مردم با یکدیگر و مسئولان نظام است و آنها به دنبال ایجاد بدبینی در مردم نسبت به مسئولان نظام هستند.

وی با اشاره به عملکرد رسانه ها و تخریب برخی شخصیت ها از سوی آنها گفت: برخی روزنامه ها رئیس مجلس، برخی روزنامه ها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی رئیس جمهور و برخی رئیس قوه قضائیه را تخریب می کنند. لذا رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند که نباید کسانی که زمام امور را در کشور به دست دارند تخریب شوند و مردم باید نسبت به آنها حسن ظن داشته باشد.

خطیب نماز عید سعید قربان خطاب به مردم و روزنامه ها گفت: نباید با فرمایشات رهبر معظم انقلاب به صورت گزینشی عمل کنید اگر به آنهایی که مسئولیت مدیریت کشور را در دست دارند خسته نباشید نمی گویید آنها را تخریب نکنید. البته معنای این فرمایش رهبر معظم انقلاب این است که انتقاد سوزنده و تخریب صورت نگیرد اما این موضوع به معنای بستن راه انتقاد منطقی نیست و هر کسی می تواند انتقاد منطقی، منصفانه و محترمانه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن 10 آذر سالروز شهادت شهید مدرس اشاره کرد و ادامه داد: این شهید بزرگوار که در سال 1316 به دست رضاخان به شهادت رسید به جد دین شناس بود ، نه از بیگانگان خارجی می ترسید و نه از رضا خان قلدر، امروز ما خدا را شاکریم که اکثریت مجلس ما روحیه ضد استکباری مدرس را دارند و نشانه اش هم دادن بیشترین رای به وزیری است که صهیونیست ها نسبت به او حساسیت داشتند.

خاتمی مجلس را نماد مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی خواند و خاطر نشان کرد: انتظار مردم این است که قوه مقننه با هماهنگی به خصوص با قوه مجریه گام های بلندی برای حل مشکلات بویژه در حوزه مسکن و گرانی ها بردارد.

وی اضافه کرد: مجلس باید به مشکلات مردم به خصوص مشکلات جوانان توجه ویژه ای داشته باشد و مدافع حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم نیز باشد. مجلسی که پسوند اسلامی دارد باید سعی کند که در مصوبه هایش این موضوع را فرض کند و مابقی مسائل مربوط به مصلحت و تشخیص را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار دهد.

خطیب جمعه موقت تهران همچنین با انتقاد شدید از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را کاملا سیاسی و غیر فنی خواند و تاکید کرد: قطعنامه اخیر شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه علیه ایران باشد علیه خود آژانس و شورای حکام است.

خاتمی افزود: اگر با جمهوری اسلامی ایران که فعالیت هایش بر مبنای قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی به شهادت خود آنها بدون هر گونه انحراف از مسیر صلح آمیز است ، چنین برخوردی صورت گیرد ، دیگر کشورها رغبتی برای پیوستن به آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعالیت زیر نظر آن نمی بینند.

وی با بیان اینکه آژانس با تصویب چنین قعطنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران حیثیت خود را برد، یادآوری کرد که ملت ایران در 30 سال گذشته نشان داده که نه با تهدید و نه با تطمیع از حقوق مسلم خود کوتاه نیامده و نخواهد آمد.

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای عضو باشگاه هسته ای خطاب به آنها اظهار داشت: شما موظفید طبق قانون سوخت راکتور اتمی تهران را تامین کنید اگر این سوخت را تامین کردید که مسئله تمام است اما اگر تامین نکردید ملتی که تا کنون با تکیه بر توانایی خود به چنین جایگاهی رسیده است به فضل خدا و با تکیه بر جوانان خود سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تولید خواهد کرد.

خاتمی اشاره کرد که تولید سوخت تحقیقاتی راکتور تهران از سوی جمهوری اسلامی ایران هم قانونی است و هم با پادمان های اتمی سازگار است.

وی گفت : جمهوری اسلامی ایران هم راه های دیگری برای مقابله با شما خواهد داشت.

وی در خطبه های اول نماز عید سعید قربان این عید را به معنای فدا شدن در راه خدا دانست و با اشاره به داستان حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) در عید قربان عمل به تکلیف، تسلیم در برابر خداوند، تکریم شخصیت نوجوانان، احترام متقابل پدر و فرزند و گذشت از آن در برابر خداوند را از جمله درس های این عید بزرگ خواند.

خاتمی همچنین با اشاره به فداکاری های ملت غیور ایران در 8 سال دفاع مقدس فرهنگ بسیج را به معنای آمادگی دفاع از دین، شرف و ایستادگی در راه خدا دانست و خاطر نشان کرد: فرهنگ بسیجی و فرهنگ علوی با مشخصه های عید سعید قربان همسانی بسیاری دارد و می توان گفت که ابراهیم (ع) و اسماعیل(ع) بسیجیانی بودند که این فرهنگ را به خوبی به نمایش گذاشتند.