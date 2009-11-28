آمار کتب منتشر شده در زمینه نقد کتاب کمتر از یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مرویان حسینی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشن کتاب استان در جمع خبرنگاران افزود: نقد کتاب در واقع تربیت فکر نویسنده است تا آثارش به دست فراموشی سپرده نشود.

استاد حوزه علمیه خراسان گفت: چه بسیار کتابهایی که هزاران مرتبه به چاپ رسیده اند اما مورد نقد و بررسی قرار نگرفته اند و این به معنای نهادینه نشدن نقد در نزد اهلم قلم است.

مرویان حسینی با اشاره به این مطلب که در کشور ما تعداد نقدها به یک درصد هم نمی رسد، تصریح کرد: متاسفانه در بعضی از نقدها، شاهد نقد مولف هستیم و به اثر توجهی نشده است.

این استاد حوزه علمیه در ادامه گقت: در بعضی از نقدها نیز متاسفانه بزرگنمایی کاستی ها، گاه منجر به نوعی خصومت شده است.

مرویان نقد را نشان دادن کاستی ها و ناروایی ها دانست و تصریح کرد: در واقع نقد نوعی حرمت نهادن به کوشش ها و تلاش های نویسنده و تربیت و بازخوانی فکر نویسنده است.

وی افزود: نقد تلاشی برای بهره مندی بیشتر از محتوای کتاب است تا زمینه کافی برای بهره وری مخاطب از دستاوردهای نویسنده حاصل شود.



