بررسی سه ترمی شدن دانشگاهها/ سرانجام ارائه کارشناسی دوم به دانشجویان

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح سه ترمی شدن سال تحصیلی دانشگاهها یا ایجاد فصل تحصیلی تابستان که توسط وزارت علوم مطرح شده است گفت: نقشه جامعی برای آموزش عالی در دست تدوین است و باید در درجه اول مشخص شود نقشه راه آموزش عالی چه خواهد بود. بحثی که مطرح است بحث فرایندها است. هر چه سیستم پویاتر و به دنبال بهبود و تضمین کیفیت باشد بهتر است و می تواند دائما فرایندها را بررسی کند.

وی ادامه داد: در زمینه افزایش تعداد ترمهای تحصیلی یا ایجاد فصل تحصیلی به جای ترم تحصیلی می توان به موارد خارجی آن و تجارب دیگر کشورها نیز اشاره کرد.

اجرای طرح سه ترمی کردن یا ایجاد فصل تحصیلی به صورت آزمایشی در صورت تصویب طرح

نادری منش ادامه داد: در آمریکا بحث آزمونهای فصلی یا کوارتری مطرح شد اما خیلی توسعه پیدا نکرد. اما با این وجود اگر جمع بندی حاصل شد که با توجه به تعطیلات و ترکیب دو سیستم سال قمری و شمسی بهتر است به جای دو ترم 16 یا 17 هفته تحصیلی سه ترم 11 هفته ای داشته باشیم یا ترم تحصیلی تبدیل به فصل تحصیلی شود که تابستان هم فصلی از تحصیل قرار گیرد حتما این کار به خصوص برای دوره کارشناسی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر این طرح به جمع بندی نهایی برسد به طور حتم ابتدا به صورت پایلوت در یکی دو دانشگاه اجرا می شود و سپس در صورت تایید نهایی اجرایی خواهد شد.

سرانجام طرح ارائه کارشناسی (لیسانس) دوم به دانشجویان دوره کارشناسی

نادری منش در مورد دیگر طرح وزارت علوم برای امکان ارائه کارشناسی (لیسانس) دوم به دانشجویان نیز به مهر گفت: برخی که یک کارشناسی دارند احساس می کنند برای کار نیاز به لیسانس یا کارشناسی دوم دارند. اگر ظرفیت و فرصت لازم فراهم باشد چرا نباید شرایطی فراهم کنیم تا دانشجویان بتوانند کارشناسی دوم را نیز همزمان با کارشناسی اول دریافت کنند.

وی ادامه داد: در آزمون ورودی دانشگاهها چون رقابت جدی است ممکن است برخی داوطلبان با توجه به علاقه خود پذیرفته نشوند بنابراین باید این امکان فراهم شود تا پس از مدتی به یکی از رشته های مورد علاقه خود وارد شوند.

معاون وزیر علوم در مورد پرداخت هزینه برای تحصیل در کارشناسی دوم گفت: در مورد کارشناسی اول باید تلاش کنیم بر اساس یارانه و کمک دولتی امکان تحصیل دانشجویان در دانشگاههای دولتی فراهم باشد اما درباره کارشناسی دوم چون خود دانشجو متقاضی دریافت آن است باید هزینه ها را تقبل کند.

استفاده از سیستمهای علمی کاربردی و پیام نور در طرح ارائه کارشناسی دوم به دانشجویان

وی ادامه داد: در زمینه کارشناسی دوم می توانیم برخی سیستمها مثل علمی کاربردی و پیام نور را که کم هزینه تر هستند را به عنوان اولویت در نظر بگیریم یا از دوره های مجازی استفاده کنیم.

چگونگی ورود دانشجویان به کارشناسی یا لیسانس دوم

معاون آموزشی وزارت علوم در مورد چگونگی ورود دانشجویان به کارشناسی یا لیسانس دوم و امکان برگزای آزمون برای آن به مهر گفت: بستگی به رشته، متقاضی و ظرفیت دارد. اگر در رشته ای متقاضی زیاد باشد به یک نحو باید ارزیابی صورت گیرد اما در رشته هایی که متقاضی کمتر از ظرفیت است امکان پذیرش با داشتن حداقل ها امکانپذیر است.

وی ادامه داد: البته این گونه نیست که تاکنون چنین کاری صورت نگرفته باشد. تا کنون نیز برای المپیادی ها چنین امکانی فراهم بوده است اما اینکه نتایج آن تا چه اندازه موفق بوده جای بحث علمی دارد.