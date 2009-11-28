بنیاد فردوسی در تدوین جایزه جهانی فردوسی مشارکت نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، در نمابر کمیسیون ملی یونسکو آمده است: "جایزه جهانی فردوسی براساس پیشنهاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران توسط کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران بررسی و نهایتاً به یونسکو ارائه گردیده است. لازم است یادآوری شود که بنیاد فردوسی به هیچوجه در هیچیک از مراحل تهیه و تدوین این جایزه مشارکت نداشته است و خبر اعلام ‌شده صحیح نمی‌باشد."

در ادامه این متن عنوان شده است: "مراحل بررسی و تصویب این جایزه توسط یونسکو هنوز به پایان نرسیده است. بدیهی است پس از طی مراحل پیش بینی شده از جمله تصویب این جایزه توسط شورای اجرایی یونسکو اطلاعات بیشتری انتشار خواهد یافت."

توضیح مهر:

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