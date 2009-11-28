عید قربان فرصت مناسبی برای ایجاد وحدت و همدلی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام موسویون در خطبه های نماز عید سعید قربان افزود: وحدت و همدلی موجب بقای جامعه اسلامی و تدوام اقتدار و شکوه کشور می شود و این امر باید در کشور تداوم داشته باشد.

امام جمعه موقت زنجان قربانی کردن را وسیله ای برای تقرب الهی عنوان کرد و افزود: عید واقعی آن است که انسان به رحمت خداوندی خشنود و از نعمات الهی بهره مند شود.

امام جمعه موقت زنجان، با تاکید بر لزوم دستگیری از مستمندان و نیازمندان که موجب خشنودی خدا افزود: باید در این دنیا که فرصت داریم ذخیره ای برای آخرت کسب کنیم.

حجت الاسلام موسویون، همچنین تبعیت از ولایت فقیه را مورد تاکید قرارداد وگفت: دشمنان ایران اسلامی که به خاطر درایت مقام معظم رهبری و اقتدار مردم بسیجی نتوانستند در جنگ نظامی به اهداف شوم خود برسند به جنگ نرم فرهنگی روی آورده اند.

وی با بیان اینکه هنوز عده ای با وجود همه فرایند های پیش آمده در مقابل نظام و رهبری ایستاده اند افزود: مردم همیشه در صحنه ایران با وجود ترفندهای مختلف دشمنان داخلی و خرجی با حرکت در مسیر ولایت فقیه و حفظ هوشیاری، اهداف و توطئه های دشمنان در جنگ نرم را نیز نقش بر آب خواهند کرد.