  1. سیاست
  2. سایر
۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

کمیسیون ایران-روسیه فردا برگزار می‌شود/بازدید شماتکو از نیروگاه‌بوشهر

کمیسیون ایران-روسیه فردا برگزار می‌شود/بازدید شماتکو از نیروگاه‌بوشهر

هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همین منظور سرگئی شماتکو، وزیر انرژی روسیه، به عنوان رئیس طرف روسی کمیسیون مشترک با سفر به تهران در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی تهران - مسکو در چارچوب سه کمیته "انرژی و نیرو"، "حمل و نقل و ارتباطات" و  "بازرگانی و امور بانکی" مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

موضوع شروع به کارنیروگاه بوشهر و نحوه آغاز به کار آن یکی از موضوعات مورد بحث اجلاس مشترک ایران و روسیه است و وزیر روسی در پایان اجلاس و پس از امضای یادداشت تفاهم هشتمین اجلاس از نیروگاه بوشهر دیدن خواهد کرد.

کد مطلب 991215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها