به گزارش خبرگزاری مهر، به همین منظور سرگئی شماتکو، وزیر انرژی روسیه، به عنوان رئیس طرف روسی کمیسیون مشترک با سفر به تهران در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی تهران - مسکو در چارچوب سه کمیته "انرژی و نیرو"، "حمل و نقل و ارتباطات" و "بازرگانی و امور بانکی" مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

موضوع شروع به کارنیروگاه بوشهر و نحوه آغاز به کار آن یکی از موضوعات مورد بحث اجلاس مشترک ایران و روسیه است و وزیر روسی در پایان اجلاس و پس از امضای یادداشت تفاهم هشتمین اجلاس از نیروگاه بوشهر دیدن خواهد کرد.