به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار شد و تیم ایران با کسب 5 مدال بر سکوی سوم آسیا ایستاد. دوومیدانی کاران ایران درحالی صاحب این 5 مدال شدند که در مجموع شاهد افت رکوردهای تمامی دوومیدانی کاران حاضر در این مسابقات بودیم بطوریکه اگردوندگان ایرانی رکوردهای خود را می زدند قطعا صاحب مدال می شدند.

در چنین شرایطی که قرار بود تیم دوی امدادی ایران هم راهی این مسابقات شود با انصراف محمد عاکفیان و احسان مهاجر شجاعی از اعزام به رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در گوانگژو تیم ایران در این ماده در آسیا شرکت نکرد تا مسئول دوهای سرعت فدراسیون دوومیدانی با بررسی رکوردهای دوومیدانی کاران از عدم تیم ایران ابراز تاسف کند زیرا معتقد است با این وضعیت تیم دوی امدادی ایران شانس ایستادن بر روی سکوی آسیا را داشت.

محمدرضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترکیب تیم ملی دوومیدانی ایران در دوی امدادی بسیار خوب بود و تمامی دوندگان آن مانند سجاد و امیر مرادی، رضا بوعذار، محمد عاکفیان و سجاد هاشمی همگی آمادگی کاملی برای مسابقات آسیایی داشتند اما دلیل اینکه چرا این تیم در نهایت راهی مسابقات آسیایی نشد را باید از فدراسیون و دوندگانی که راهی این دیدارها نشدند جویا شد.

وی افزود: هر چند رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا در گوانگژو در هوای سرد برگزار شده اما این مسئله برای تیم ما وضعیت مطلوبی بود و با اطمینان می گویم که اگر تیم امدادی ایران راهی مسابقات قهرمانی آسیا در چین می شد صاحب مدال شده بود.

مدیر فنی تیم دوومیدانی نفت خاطرنشان کرد: احسان مهاجر شجاعی و محمد عاکفیان هر دو از دوندگان نفت هستند و هر دو از شرایط خوبی برای حضور در مسابقات آسیایی برخوردار بودند اما نمی دانم چرا در نهایت پیش از این دیدارها انصراف دادند.

وی با بیان اینکه در دوی 400 متر دوندگان ایران شرایط خوبی دارند گفت: عاکفیان در لیگ به فاصله یک ساعت در دو دوی 400 و امدادی دوید و درهر دو نتیجه خوبی گرفت. یک وزرشکار برای رسیدن به چنین رکوردی یک سال زمان می خواهد و عاکفیان با نرفتن به مسابقات قهرمانی آسیا بزرگترین فرصت زندگی اش را از دست داد زیرا قطعا صاحب مدال بود.

آشتیانی با بیان اینکه اعتقادی به تاثیر گذاری هوای سرد بر عملکرد ورزشکار ندارد، ادامه داد: افت دوومیدانی کاران آسیایی در مسابقات گوانگژو محسوس بود. البته این سطح پائین رکوردها در مسابقات اردن هم دیده شد اما در گوانگژو در تمامی مواد شاهد افت رکوردهای دوومیدانی کاران مطرح آسیا بودیم.

آشتیانی درخصوص همکاری با فدراسیون دوومیدانی تصریح کرد: درسال گذشته برنامه تمرین دوومیدانی کاران سرعتی برعهده تیم نفت گذاشته شده بود برای ادامه این مسئله در فصل تمرین سال جاری هنوز با فدراسیون به توافق نرسیده ام و باید وارد مذاکره شوم زیرا برای ادامه این کار نیاز به حمایت بیشتر و تقابل دو طرفه می باشد.