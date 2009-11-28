آخرین وضعیت اساسنامه دانشگاه آزاد و نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحث اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور کار جلسه هفته آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

وی در پاسخ به بحث دوره ای شدن ریاست دانشگاه آزاد اظهار داشت: موارد اصلاح اساسنامه زیاد است و زمانی که به تصویب رسید، اعلام می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پاسخ به زمان رونمایی نقشه جامع علمی کشور گفت: امیدوارم در هفته جاری نقشه جامع علمی کشور رونمایی شود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی پیش از این درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اساسنامه دانشگاه آزاد مدتی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و در جلسه اخیر موارد زیادی از آن تجزیه و تحلیل و به آنها رأی داده شد.

وی ادامه داد: اعضای شورا درباره برخی تغییرات در اساسنامه نظر مثبتی دارند که به مرور اساسنامه به طور کامل بررسی می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در مورد ریاست دانشگاه آزاد در اساسنامه به مهر گفت: یکی از بندهای اساسنامه تعیین ریاست دانشگاه آزاد است که این مورد نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آخرین وضعیت بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد در شورا گفت: در مورد تعیین ریاست دانشگاه آزاد یا هیئت موسس این دانشگاه فردی را انتخاب می کند تا در شورا تصویب شود یا اینکه طرح دیگری در شورا برای ریاست دانشگاه مطرح خواهد شد.