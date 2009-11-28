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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

همزمان با عید قربان؛

اعزام کاروان زیارتی سالمندان قزوین به مرقد مطهر امام رضا (ع)

اعزام کاروان زیارتی سالمندان قزوین به مرقد مطهر امام رضا (ع)

قزوین - خبرگزاری مهر: به مناسبت عید سعید قریان 125 تن از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قزوین برای زیارت مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) عازم مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین همزمان با عید سعید قریان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین به منظور افزایش نشاط و شادابی و تقویت روحیه معنوی سالمندان تحت پوشش 125 تن از سالمندان را به مشهد مقدس اعزام کرد.

سالمندان اعزامی به مشهد مقدس با سه دستگاه اتوبوس عازم بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان جهان شدند و در مدت پنج روز اقامت در مشهد مقدس ضمن زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) از چند مرکز تاریخی و موزه آستان مقدس هم دیدن خواهند کرد.

90 نفر از افراد کاروان را بانوان و 35 نفر را آقایان تشکیل می دهند.

در حال حاضر 56 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان قزوین هستند که 23 هزار نفر آنان را سالمندان تشکیل می دهند.

اردوی زیارتی کمیته امداد امام خمینی استان قزوین به اماکن مقدس مذهبی همه ساله برگزار می شود.   

کد مطلب 991220

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