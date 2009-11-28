به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، هشام میزار رئیس فدراسیون سازمانهای اسلامی سوئیس گفت: عید ما زمانی برای شادی و تحکیم پیوندهای اخوت است و روحیه ما با تشکیل ستادهای ناشی از انزجار جناحهای سیاسی تضعیف نمی‌شود.

جشن عید قربان که چهار روز متوالی برگزار می‌شود نشانه پایان مراسم معنوی حج است. سومین روز عید قربان در سوئیس با روز برگزاری رفراندومی توسط حزب مردم سوئیس مبنی بر ممنوعیت ساخت مناره در این کشور اروپایی همزمان می‌شود.

این حزب مدعی شده است که مناره نماد شرع اسلام بوده و نظام حقوقی سوئیس منافات دارد.

میزار گفت: شادی ما از فرارسیدن عید قربان با ستادهای راست‌گرایان از بین نمی‌رود. ما اطمینان داریم که مردم سوئیس به پیشنهاد ممنوعیت ساخت مناره رأی منفی می‌دهند.

این تلاشها همچنین مورد مخالفت دولت، پارلمان و تمام احزاب سیاسی سوئیس قرار گرفته است.

کشیشهای کاتولیک و خاخام‌های یهودی نیز خواستار مخالفت مردم با این ممنوعیت شده است.

از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل نیز اظهار داشت چنین ممنوعیتی منع قانون آزادی دینی و نقض حقوق مساوی مردم است.

پس از مسیحیت اسلام دومین دین بزرگ این کشور است و مسلمانان 400 هزار نفر از جمعیت این کشور را تشکیل داده‌اند.

مسلمانان سوئیس اظهار می‌دارند که رایحه عید در تمام مناطق مسلمان‌نشین این کشور اروپایی به مشام می‌رسد و فروشگاههای این مناطق غذاهای سنتی عربی، ترکی و بالکان را به فروش می‌رسانند.

مصطفی کمال صاحب یک فروشگاه غذای حلال در سوئیس گفت: نژاد پرستها می‌خواهند با تشکیل این ستاد عید ما را خراب کنند اما ما اطمینان داریم که مردم سوئیس در کنار ما هستند.

از آنجایی که قانون منع ذبح شرعی در این کشور وضع شده است، مسلمانان این کشور وجه ذبح را به فقرا و خیریه‌های جهان اسلام کمک می‌کنند، مسلمانان سوئیس نیز برای تأمین گوشت حلال خود اقدام به واردات این گوشت از کشور همسایه خود یعنی فرانسه کرده‌اند.