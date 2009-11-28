واژه پیروزی غرب در افغانستان بی معنا شد/ نظامیان غربی خسته از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس اشپیگل در تحلیلی در این باره نوشت : از جرج بوش، یک بحران اقتصادی گسترده و دو جنگ برای اوباما به ارث رسیده است.

در ادامه نویسنده با تاکید بر اینکه شرایط در افغانستان به شدت در حال وخیم شدن است، اظهار داشت : چنین شرایطی از نگاه اوباما نتیجه اهمال کاری و بی توجهیهای سلفش بوش بوده است. این در حالی است که وی برای اینکه اوضاع وخیم افغانستان را بهبود بخشد می خواهد روند بوش در عراق را در پیش گیرد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: شبیه راهبرد فعلی اوباما در افغانستان(افزایش نیروها) را بوش در سال 2007 در عراق پیاده کرده بود. بوش در زمان خود مشهور به این شده بود که به حرف دل خود گوش می دهد، اما اوباما به مرد تفکر معروف است. هفته ها است که وی با وزرای خود و کارشناسان نظامی و اقتصادی اش درباره راهبرد در افغانستان مشاوره می کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : رویکرد اوباما در افغانستان روز به روز در آمریکا نامحبوبتر می شود. پس از هشت سال جنگ در این کشور با نتیجه گیریهای مشکوک نیمی از مردم آمریکا معتقدند که افغانستان ارزش قربانی شدن ملت آنها را ندارد. اوباما حتی در حزب شخصی اش با مقاومتهایی در این راستا روبرو است.

در ادامه آمده است : تقویت نیروها در افغانستان به ازای هر نظامی یک میلیون دلار در سال برای آمریکا هزینه دارد که دموکراتها با نگاهی به شرایط اقتصادی کشورشان در این باره به اوباما هشدار می دهند.

نویسنده در ادامه به موضع متحدان اوباما در چنبن شرایطی پرداخته و می نویسد : آنها خواهان اعزام نظامیان کمتری هستند و به این ترتیب کمتر با آمریکا در این راستا همزبانی دارند. همه نظامیان ناتو از جنگ افغانستان خسته شده اند و آرزوی برگشت از این کشور را دارند. اصطلاح موفقیت هر روز در این عملیات مفهوم کمتری می یابد. به ندرت دیگر کسی از دموکراسی غربی و حقوق بشر به عنوان اهداف غرب از این عملیات دیگر سخن می گوید.

در پایان این مطلب آمده است : بعد از این همه قربانی در این کشور امروز هدف غرب در افغانستان ایجاد کشوری است که در آن حمله تروریستی دیگر به وقوع نپیوندد.