جنگ و اشغالگری آمریکا ؛ عامل گسترش خشونت علیه زنان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رسانه های غربی پایان خشونتها در عراق و خروج نظامیان آمریکایی را از این کشور تبلیغ می کنند، زنان عراقی که بیشتر آنها شوهر و فرزندان خود را در نتیجه جنگ ویرانگری که آمریکا علیه کشورشان به راه انداخته، از دست داده اند اصلی ترین قربانیان خشونتهای این جنگ هستند.

حمله نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا و انگلیس در مارس 2003 به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و توسعه دموکراسی در یک کشور تحت حکومت دیکتاتوری ، وضع اقتصادی مردم قحطی زده عراق را بدتر و بغرنج تر کرد به طوری که زنان بی سرپرست عراق را به 800 هزار نفر افزایش داده است.

بر اساس تخمین سازمان "اکسفام" وابسته به سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 800 هزار زن بیوه در عراق زندگی می کنند که به علت کشته شدن شوهران خود در جنگ عراق مجبور هستند برای تامین معاش خانواده شان در شغلهای پرمشقتی کار کنند که معمولاً شغلهای کاذب محسوب شده و درآمد ناچیزی دارند.

از سوی دیگر بسیاری از زنان و دختران جوان عراقی که به امید زندگی بهتر به خارج از عراق و به کشورهای همجوار (سوریه، امارات متحده، اردن و...) مهاجرت می کنند، قربانی خشونتهای مردان در این کشورها می شوند.

بنا بر گزارش رسمی "سازمان غیردولتی زنان در عراق" آمار زنان و دختران ناپدید شده بعد از تهاجم نیروهای ائتلاف به عراق به 4 هزار نفر می رسد که 20 درصد آنان کمتر از 18 سال دارند. بعضاً دخترانی نیز توسط پدران و خانواده های بی بضاعتشان به بهایی کمتر از 500 دلار فروخته می شوند تا در درجه اول خود آنها از گرسنگی نمرده و درآمدی فقط برای زنده بودن داشته باشند.

این موارد که گوشه ای از خشونتهای پیدا و پنهان علیه زنان در عراق و همسایگان آن است، پس از حمله آمریکا به این کشور گسترش چشمگیری یافته و ارمغان دولت آمریکا برای مردم جنگ زده آن بوده است.