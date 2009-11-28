حج مناسب ترین مجال برای تنبیه متجاوزان/قدرت مسمانان در کلمه توحید است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های نماز عید قربان در مصلای الغدیر خرم آباد اظهار داشت: خداوند دستور داده است که مسلمانان همه جهان در کنگره حج در مکه حضور پیدا کنند و راجع به اهداف و مسائل مشترک خودشان تصمیم بگیرند.

وی تحکیم اخوت و برادری مسلمانان را از اهداف اجتماع عظیم حج دانست و بیان داشت: کنگره حج پر شکوه ترین هجوم مسلمانان علیه دشمنان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حج را مناسب ترین مجال برای تنبیه متجاوزان و استعمارگران ارزیابی کرد و یادآور شد: در این برهه زمانی بر همگان به ویژه خطیبان مسجد الحرام و مسجد النبی لازم است که همه مسلمانان را به برادری و اخوت دعوت کنند.

عظمت مسلمانان در کلمه توحید است/دهه ولایت فرصتی برای تحکیم پیوند با رهبری

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرور ت آگاهی مسلمانان نسبت به اهداف آمریکا در تفرقه افکنی میان مسلمانان، تصریح کرد: عظمت و قدرت همه مسلمانان در کلمه توحید است و شرک نقطه تقابل انسانهاست چرا که هر جا شرک و کفر باشد در آنجا ظلم و فساد است.

وی ادامه داد: مسلمانان در حج به ویژه در روز عید قربان آنچه از خود به جای می گذارند وحدت، اخوت و برادری خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به آیات کتاب آسمانی قرآن بر ضرورت چنگ زدن به ریسمان الهی و دوری از تفرقه تاکید کرد و بیان داشت: حج تجلیگاه الهی و محل دفع مشرک است.

حجت الاسلام میرعمادی عید قربان را عید بندگی خدا خواند و ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، یادآور شد: در دین مبین اسلام سه عید قربان، غدیر و فطر از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

وی با اشاره به نامگذاری فاصله عید قربان و عید غدیر به نام دهه ولایت و بصیرت، خاطر نشان کرد: باید در این دهه تلاش کنیم که پیوند خودمان را با ولایت و رهبری محکم تر کنیم.

سه دلیل اختلافات موجود در کشور/ضرورت وحدت حول محور رهبری

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود ریشه تمام اختلافات موجود در کشور را سه موضوع دانست و ادامه داد: غفلت و بی بصیرتی خواص، هوای نفس و قدرت طلبی برخی از افراد و عدم برخورداری از ظرفیت تحمل انتقادات از جمله دلایل اختلافات در کشور است.

حجت الاسلام میرعمادی ضمن هشدار نسبت به برنامه دشمن برای ایجاد تفرقه میان ارکان نظام، بیان داشت: دشمن می خواهد حریم انقلاب و رهبری شکسته شود و وحدت و انسجام موجود در جامعه از میان برود.

وی با تاکید بر اینکه حمایت و حفظ رهبری نظام بر همه واجب است، عنوان کرد: رهبری ستون و عمود خیمه انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ضربه به جایگاه ولایت فقیه را ضربه به خون شهدا و امام راحل دانست و گفت: امروز تقویت روحیه ولایت مداری در جامعه یکی از مسائل ضروری است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه بسیج نماد ولایتمداری است بر ضرورت ترویج این نماد در کشور تاکید کرد و یادآور شد: باید همه با هوشیاری تمام و وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.