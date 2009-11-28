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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

سلطانخواه خبر داد:

طرحهای کلان ملی توسط ستادهای فناوری ارائه شود

طرحهای کلان ملی توسط ستادهای فناوری ارائه شود

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با طرح پیشنهادی درباره ارائه طرحهای کلان ملی توسط ستادهای فناوریهای راهبردی گفت: اهداف ستادهای فناوری باید برنامه ریزی برای بهره وری از امکانات موجود کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه پنجشنبه در هم اندیشی دانشمندان برای تدوین اسناد فناوریهای راهبردی گفت: امروز به جای اینکه سنجش و ارزیابی ما از وضعیت تحقیقات در کشور تعداد طرح های تحقیقاتی باشد باید تعداد نوآوریها و تحقیقات به بازار رسیده ملاک رازیابی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تشکیل ستادهای فناوریهای راهبردی با همین هدف تشکیل شده است و اهداف ستادها نیز باید برنامه ریزی برای بهره وری از امکانات موجود کشور باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با ارائه پیشنهادی به ستادهای راهبردی فناوری گفت: ستادها می توانند برای طرحهای کلان ملی مرتبط با فناوریهای راهبردی برنامه ریزی و طرحهای خود را در این زمینه با ذکر اهداف و دستاورها ارائه کنند.

وی با تأکید براینکه ستادهای فناوری نباید تنها به عنوان منابع مالی در نظر گرفته شوند، گفت: ستادها باید در حوزه فرابخشی عمل کرده و با تعامل با مجلس و دستگاههای اجرایی بحث تدوین آئین نامه ها و قوانین را برای برطرف کردن مشکلاتی نظیر مالیات و گمرک دنبال کنند.

سلطانخواه اظهار داشت: قسمتی از فرایند تولید علم به بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان مربوط می شود پس لازم است بخشهای خصوص و شرکتهای دانش بنیان در برنامه ستادها مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر انتظار ما از وزارتخانه ها و مجلس این است که ستادهای فناوریهای راهبردی را به عنوان مشاورین خود دانشگاه و در تصمیم گیریها دخالت دهند.

کد مطلب 991234

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