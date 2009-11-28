طرحهای کلان ملی توسط ستادهای فناوری ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه پنجشنبه در هم اندیشی دانشمندان برای تدوین اسناد فناوریهای راهبردی گفت: امروز به جای اینکه سنجش و ارزیابی ما از وضعیت تحقیقات در کشور تعداد طرح های تحقیقاتی باشد باید تعداد نوآوریها و تحقیقات به بازار رسیده ملاک رازیابی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تشکیل ستادهای فناوریهای راهبردی با همین هدف تشکیل شده است و اهداف ستادها نیز باید برنامه ریزی برای بهره وری از امکانات موجود کشور باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با ارائه پیشنهادی به ستادهای راهبردی فناوری گفت: ستادها می توانند برای طرحهای کلان ملی مرتبط با فناوریهای راهبردی برنامه ریزی و طرحهای خود را در این زمینه با ذکر اهداف و دستاورها ارائه کنند.

وی با تأکید براینکه ستادهای فناوری نباید تنها به عنوان منابع مالی در نظر گرفته شوند، گفت: ستادها باید در حوزه فرابخشی عمل کرده و با تعامل با مجلس و دستگاههای اجرایی بحث تدوین آئین نامه ها و قوانین را برای برطرف کردن مشکلاتی نظیر مالیات و گمرک دنبال کنند.

سلطانخواه اظهار داشت: قسمتی از فرایند تولید علم به بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان مربوط می شود پس لازم است بخشهای خصوص و شرکتهای دانش بنیان در برنامه ستادها مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر انتظار ما از وزارتخانه ها و مجلس این است که ستادهای فناوریهای راهبردی را به عنوان مشاورین خود دانشگاه و در تصمیم گیریها دخالت دهند.