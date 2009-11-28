پنالتی شاه حسینی در خرمشهر وارد دروازه اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرمشهر، این فیلم با موضوع دفاع مقدس روایتگر رنجهای مردم جنگ زده جنوب خوزستان است که با دستمایه هایی از طنز وضعیت کنونی مردم آبادان را نیز به تصویر کشیده است.

این مراسم با اجرای مجدد یکی از سکانسهای فیلم که متعلق به عروسی بود آغاز شد.

تهیه کننده این فیلم در این مراسم گفت: البته در این مراسم قرار بود کلیه بازیگران حضور داشتند باشند ولی برخی از آنها به خدمت سربازی اعزام شده اند و برخی دیگر به مسافرات رفته اند.

سید سعید سیدی زاده افزود: فیلم را با حضور و در بین مردم آبادان و خرمشهر ساختیم و برخلاف معمول که مراسم افتتاحیه اکران فیلمهای سینمایی در تهران برگزار می شود تصمیم گرفتیم در همین شهرها این مراسم برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: ترانه ابتدایی فیلم از کاظم سواری از ترانه سراها و خواننده های خوب عرب خوزستان است که به خوبی هر آنچه را که ما خواستیم در این فیلم اجرا کرد و جا دارد از وی تشکر کنم.

سیدی زاده عنوان کرد: خوشحالم که تاکنون دو فیلم به نام های «پنالتی» و «شب بخیر فرمانده» را در استان خوزستان ساخته ایم.

کارگردان این فیلم در ابتدای سخنرانی خود که با به تن کردن یک گرمکن از تیم صنعت نفت آبادان حضور یافته بود، اظهار داشت: ابتدا از همه عذرخواهی می کنم که با لباس غیر رسمی در این مراسم حضور یافته ام چرا که مشغول تحقیق برای فیلم بعدی خود هستم.

انسیه شاه حسینی افزود: بزرگترین افتخار زندگی من این است که مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «پنالتی» در شهر پرافتخار خرمشهر برگزار می شود و خوشحالم که چنین آرزویی در چنین شب باشکوهی( عید قربان) محقق شد.

وی خطاب به شرکت کنندگان در این مراسم گفت: به خودتان ببالید که در چنین شهر با عظمتی زندگی می کنید که در جای جای آن بوی شهادت می آید.

سید مجتبی تقوی نیز افزود: ‌در یکی از صحنه های این فیلم می بینیم که چگونه یکی از زنهای فیلم برای ورود به ورزشگاه با رئیس حراست منطقی صحبت می کند در واقع خانم شاه حسینی در این فیلم حرف دل خانمهای ایران را زده که چرا اجازه حضور در ورزشگاه ها را ندارند.

وی اضافه کرد: به عنوان یک تماشاگر سینمایی و نه به عنوان یک کارشناس فیلم مدتها بود که با فیلمهای سینمایی قهر کرده بودم چرا که مدتها است که فیلمهای ما تنها به گیشه نگاه می کنند ولی فیلم خانم شاه حسینی از چنین خصوصیتی تبعیت نمی کند و برای مردم ساخته شده است.

خوزستان دین خود را به کشور ادا کرد اما کشور دین خود را به خوزستان ادا نکرد

سردار نورانی که یکی فرمانده های هشت سال جنگ تحمیلی است نیز در این مراسم گفت: به گفته امام خمینی(ره) خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد ولی باید بگویم که کشور دین خود را به خوزستان ادا نکرد چرا که سال ها پس از پایان جنگ هنوز کوچه پس کوچه های این شهر بوی خرابی و ویرانی می دهد.

وی افزود: امیدوارم همچنان کارهای بزرگ سینمایی در شهرهای آبادان و خرمشهر ساخته شود و زندگی سخت مردم این شهرهای چه در جنگ و چه پس از آن را برای مردم به تصویر بکشند.

مربی سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که در زمان تصویربرداری از فیلم در آن نقش آفرینی کرده است در این مراسم اظهار داشت: انسیه شاه حسینی ظاهرا خانم است ولی دلی به بزرگی دل یک مرد دارد که چنین جسارتی به خرج داده و به عنوان یک زن؛ فوتبال و جنگ را به شکلی زیبایی در قالب یک فیلم سینمایی تلفیق کرده و ساخته است.

بعد از مراسم سخنرانی فیلم سینمایی پنالتی برای شرکت کنندگان در این مراسم اکران شد که با استقبال فراوان آنها مواجه شد.

«غروب شد بیا» و «شب بخیر فرمانده» ساخته‌های قبلی انسیه شاه‌حسینی هستند.

فیلم پنالتی با بازی قاسم زارع، رضا نوری، صادق هاتفی، محمد جمالپو، محمد عفراوی ، رسول بهارانگیز و جمعی از بازیگران بومی جلیو دوربین رفته است.

نویسنده و کارگردان و تدوینگر این فیلم انسیه شاه حسینی است و مشاور ورزشی آن عبدالواحد بزمه، تهیه‌کننده سید سعید سیدزاده، مدیر فیلمبرداری ساعد نیک ذات و طراح صحنه و لباس اصغر نژادایمانی هستند.