قیمت درج شده برخی کالاها منطقی نیست

محمد قبله در گفتگو با مهر گفت: افزایش قیمتها به بهانه اجرای طرح هدفمند کرن یارانه ها، طرحی که هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده است، غیرمنطقی است و سازمان حمایت با آن برخورد خواهد کرد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و زمان اجرای آن نیز هنوز مشخص نیست، ضمن اینکه بعد از مصوبه مجلس، شورای نگهبان نیز باید تائید نهایی کند و بعد باید در دولت برای اجرای آن، تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مطرح شدن هدفمند کردن یارانه ها قبل از تصویب نهایی، تاثیری در قیمت کالاها داشته باشد، به طور قطع در مواد غذایی نخواهد بود، چرا که کالاهایی ممکن است هدف افزایش قیمت قبل از اجرای طرح قرار گیرند که سرمایه ای هستند، ‌در غیر این صورت مواد غذایی را نمی توان به مدت زیادی نگهداری یا احتکار کرد.

قبله ادامه داد: در مواردی دیدگاههای مصرف کننده و هجوم آنها به بازار برای خرید برخی کالاهای مورد نیاز خود، مباحث تورمی را مطرح می کند، این درحالی است که خرده فروشی ها، باید کالا را به قیمت تمام شده درج شده بر روی بسته بندی مواد غذایی به فروش رسانند. هرچند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت درج شده بر روی برخی کالاها را غیرمنطقی می داند.

وی اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر روی قیمت درج شده در برخی کالاها مشکلاتی را با تولیدکنندگان دارد و هم اکنون نیز در حال بررسی است چراکه معتقد است قیمتی که برخی واحدهای تولیدی بر روی کالا درج می کنند، غیرواقعی است و بعضا، آنها را تعزیراتی می کند یا فشار می آورد که قیمت را کاهش داده و منطقی کنند.

قبله گفت: در هر صورت درست یا غلط، قیمت هر کالا بر روییآن درج شده است، بنابراین اگر ظرف یک یا دوماه اخیر، برخی کالاها افزایش قیمت شدید داشته اند، بدون هماهنگی با سازمان حمایت، تخلف محسوب می شود، ولی اگر مغازه داری یک کالا را بدون رعایت قیمت درج شده به مصرف کننده عرضه می کند، باید با وی برخورد شود و مردم می توانند از طریق شماره تلفن 124 مراتب را اطلاع دهند.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت گیرد، دلیل بر این نیست که طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند افزایش قیمت داشته باشد. البته شاید بخشهایی از تولید، با افزایش قیمت مواجه باشد، ولی هنوز طرح در مجلس است.