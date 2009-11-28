اولین روبات دوستدار محیط زیست جهان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ژاپنی اولین روبات سازگار با محیط زیست در جهان را که کاملا از مقوا ساخته شده است، ارائه کردند.
این روبات سبز که نام D+ropop برای آن انتخاب شده است 6 کیلوگرم وزن داشته و توسط متخصصان شرکت روباتیک Eager ابداع شده است. تمامی قطعات روبات D+ropop از مقوا تهیه شده و تنها از هشت موتور سبک وزن برای حرکت دادن سر و بازوهایش برخوردار است.
به دلیل مقوایی بودن این روبات شرکت تولید کننده آن امیدوار است این ابداع با استقبال صنایعی که در جستجوی ایده های جدید و سبز هستند مواجه شده و منجر به تولید انبوه آن شود.
پس از پایان یافتن عمر مفید D+ropop می توان به راحتی آن را بازیافت کرد. همچنین امکان رنگ آمیزی بدنه روبات و عایق ساختن آن در برابر رطوبت و آب نیز وجود دارد.
بر اساس گزارش سان، قیمت هر یک از این روباتهای دوستدار محیط زیست در حدود سه هزار پاوند بوده و تولید کنندگان آن قصد فراهم آوردن شرایطی برای اجاره دادن روباتها را نیز دارند. اولین روبات سبز جهان در نمایشگاه بین المللی روبات در ژاپن به نمایش درآمده است.
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