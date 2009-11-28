آخرین فرصت برای ثبت نام در آزمون دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی از 5 آبان آغاز شده بود و تاکنون حدود 16 هزار داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند.

داوطلبانی که در مهلت مقرر مذکور فرم ثبت نام را تکمیل کرده و بنا به دلایلی تمایل به ویرایش فرم ثبت نام خود دارند نیز مجاز هستند که تا ساعت 23 روز شنبه 7 آذر فرم ثبت نامی خود را ویرایش کنند.

مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نمی شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http://sanjeshp.ir نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نام یا ثبت نام جدید اقدام کنند.

در این دوره از آزمون در 25 رشته پزشکی ورزشی، طب اورژانس، پزشکی فیزیکی و توانبخشی، پزشکی قانونی، طب کار، پزشکی هسته ای، گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن، روانپزشکی، رادیولوژی، پرتودرمانی، چشم پزشکی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، بیماریهای پوست، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، بیماریهای قلب و عروق، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیماریهای داخلی، بیماریهای اعصاب، ارتوپدی، زنان و زایمان، آسیب شناسی، کودکان و جراحی کلیه و مجاری ادراری و 30 دانشگاه علوم پزشکی و موسسه وابسته به وزارت بهداشت دستیار تخصصی پذیرفته می شود.

به گزارش مهر، آزمون دستیاری پنجشنبه 29 بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز برگزار می شود و کارت ورود به آزمون نیز در روزهای 27 و 28 بهمن ماه توزیع می شود.